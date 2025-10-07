Los padres llevan a sus hijos a clase: «No nos queda otro remedio, tenemos que trabajar»

A. B. Hernández Martes, 7 de octubre 2025, 10:19 Comenta Compartir

Maestros y profesores de la escuela pública extremeña celebran este martes una jornada de huelga para reivindicar una mejora salarial, pero los centros educativos permanecen abiertos, en cumplimiento de los servicios mínimos establecidos por la Junta, y son mayoría los padres que han decidido llevar a sus hijos a clase.

«Comprendo la reivindicación de los profesores y respeto su derecho a la huelga, por supuesto, pero yo no tengo más remedio que traer a mis hijas, de 4 y 8 años, al colegio, porque trabajo y no tengo otra solución para conciliar», afirma Esther González tras dejar a sus hijas esta mañana en el colegio.

Como ella, la inmensa mayoría de las familias y por el mismo motivo. «Tenemos que trabajar y no nos podemos llevar a nuestros hijos con nosotros», coinciden Laura Redondo y Patricia Santos. El ambiente esta mañana en El Pilar era el mismo que cada día lectivo. Padres y madres con sus hijos a las puertas del centro esperando la hora de entrada. Muchos, no obstante, sabían que los maestros de sus hijos estarían en el aula. De hecho, en este centro, según los datos facilitados por la directora, Silvia Sierra, la huelga ha sido secundada por el 50% de la plantilla docente.

Ampliar Madres con sus hijos, esta mañana a las puertas del colegio El Pilar. J. C. RAMOS

«De todas formas sabíamos que había servicios mínimos, que se atendería a nuestros hijos», indican estas madres. De hecho, el transporte escolar ha funcionado esta mañana con normalidad como lo han hecho las aulas matinales y lo harán después los comedores.

Los estudiantes también han acudido de manera mayoritaria a los institutos. «No sabemos si vamos a tener clase o no, pero hemos venido como todos los días; si no hay clase, nos volvemos a casa», comentaban esta mañana a las puertas del centro Icíar, Patricia, Jaime, Diego y Alejandro entre otros estudiantes.

Hasta 16 grupos se ha encontrado esta mañana sin su profesor en el IES Parque de Monfragüe, donde está previsto que más del 50% de los profesores secunden la jornada de huelga. «Pero solo los alumnos de Bachillerato pueden irse, el resto permanecerá en el centro», aclara la directora, Mamen Rodríguez.

Ampliar Alumnos acceden al Instituto Parque de Monfragüe. J. C. RAMOS

Al igual que Silvia Sierra, esta docente considera que los servicios mínimos establecidos por la Junta, con solo el director en los centros educativos o junto con un jefe de estudios en los más grandes, son insuficientes para atender a los escolares.

«Yo no sé cómo lo hubiera hecho si no hay profesores que vienen al instituto», dice Mamen Rodríguez. «Tenemos 216 alumnos en el colegio y los servicios mínimos soy yo», apunta Silvia Sierra.

Pero en ambos centros, posiblemente como en la mayoría de la región, hay docentes que no han secundado la huelga convocada de manera conjunta por los cinco sindicatos de la sectorial del área: PIDE, CSIF, ANPE, UGT y CC OO, para lograr que los maestros y profesores de Extremadura «no sean los peor pagados del país a 1 de enero de 2026».

«Mismo sueldo para mismo trabajo», reivindica Mamen Rodríguez como los docentes que se han sumado a la huelga. «Me parece que tenemos un sueldo digno para vivir en Extremadura y que hay otros motivos para protestar, como contar con más cuidadores en los centros», opinaba Víctor Gálvez a su llegada esta mañana puntual al colegio para iniciar sus clases.

