Educación plantea sacar a oposición más de 300 plazas el próximo año

La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, no lo aclaró en el último pleno de la Asamblea en el que se le preguntó por ello, pero ... la Consejería de Educación confirma este lunes que habrá oposiciones docentes el próximo año en la región.

Según ha comunicado el departamento de Vaquera, se planteará a los sindicatos una convocatoria de más de 300 plazas para maestros, profesores de los sectores singulares de FP y de Escuelas de Idiomas, «siendo la mayoría del cuerpo de maestros en varias especialidades», aclara.

Esta propuesta que la administración llevará a la sectorial del área «llega tras analizar las plantillas docentes de los centros educativos y teniendo en cuenta numerosos datos y situaciones», dice la consejería. «Está basada en un minucioso análisis de la situación docente en Extremadura y en las necesidades que tiene el sistema educativo extremeño».

«La responsabilidad de la Consejería de Educación es mejorar la calidad de la enseñanza, buscando el bienestar de los docentes y de los alumnos extremeños y manteniendo el equilibrio del sistema educativo en la región», indica también en el comunicado que ha hecho público.

Plazas convocadas

Recuerda que, tras el proceso de estabilización terminado en el 2023, no se habían convocado oposiciones de maestros en Extremadura, porque las de este año, celebradas el pasado verano, fueron para profesores de Secundaria y Formación Profesional.

Respecto a las especialidades concretas, así como al número definitivo de plazas, se darán a conocer tras la mesa sectorial, fijada para la próxima semana, ya que ahora se abre la negociación con los sindicatos docentes.

«Este Gobierno ha hecho dos convocatorias de oposiciones. La primera con una oferta de más de 800 plazas dentro del proceso de estabilización. Si se tienen en cuenta las dos fases de este proceso de estabilización, serían 1.141 nuevas plazas. Y la segunda convocatoria ha sido la de este pasado verano, en la que se han ofertado 279 plazas», recuerda la Junta.