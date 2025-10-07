Más de 16.000 maestros y profesores extremeños están llamados hoy a la huelga Educación recuerda que es obligatorio el cumplimiento de los servicios mínimos y que colegios e institutos deben permanecer abiertos

A. B. Hernández Martes, 7 de octubre 2025, 07:26 Comenta Compartir

Más de 16.000 maestros y profesores de los 700 centros educativos públicos de la región están llamados este martes a la huelga convocada por los sindicatos docentes para lograr una subida salarial que equipare sus sueldos a los de la media del resto del país.

Se trata de la primera jornada de huelga en la educación pública desde hace 13 años. Entonces, en 2012, la convocatoria afectaba a todas las etapas, incluida la Universidad, y el motivo estaba en los recortes educativos impuestos, que pasaban por supresiones de plazas y aumento de horas lectivas, entre otros.

Esta vez la jornada de huelga está dirigida exclusivamente al personal docente de colegios e institutos públicos, y llega después de meses de negociación con la Consejería de Educación por la mejora salarial de los maestros y profesores. La falta de acuerdo en esa negociación, de momento paralizada, ha motivado una convocatoria que los cinco sindicatos en la sectorial del área -PIDE, CSIF, ANPE, UGT y CC OO- confían que sirva de revulsivo para que la Junta vuelta a la mesa de negociación con una oferta mejorada.

Para conjugar el derecho a la huelga con la atención del alumnado, Educación ha establecido unos servicios mínimos que garantizan que todos los centros públicos permanezcan abiertos este martes, día en el que se mantendrán igualmente los servicios de transporte escolar, comedor y aula matinal.

Sin embargo, «esos servicios mínimos son muy mínimos y esto genera incertidumbre en las familias», afirma Maribel Rengel, presidenta de Freampa. «No sabemos cuál es el seguimiento que habrá de la huelga en los diferentes centros educativos, pero si es alto, y creemos que lo va a ser, en muchos solo estará el director, por lo que no se trata solo ya de saber si habrá o no clase, sino de cómo una persona va a poder atender a todos los escolares». Rengel recuerda que en muchos de ellos hay alumnos de 2 y 3 años, «por lo que con los servicios mínimos establecidos, su atención va a ser complicada».

La presidenta de Freampa, que respalda el derecho a la huelga de los docentes, lamenta que «no se haya llegado aún a un acuerdo para evitar, tras un inicio de curso convulso, que de nuevo se puedan perder clases y que de nuevo los alumnos y las familias sean los perjudicados; son la parte más vulnerable del sistema».

Al igual que Freampa, también los sindicatos convocantes creen que el seguimiento de esta huelga será notable. Más de una veintena de autobuses de CSIF y PIDE partirán desde diferentes localidades de la región -Badajoz, Cáceres, Plasencia, Coria, Zafra, Don Benito, Villanueva y Navalmoral- para facilitar la asistencia de los docentes al acto central de la huelga, la manifestación que saldrá a las 11 horas desde la rotonda del puente Lusitania en Mérida y que llegará hasta la plaza de España, donde tendrá lugar la lectura de un manifiesto, y otros cientos de docentes lo harán en sus vehículos.

La Policía Nacional cree que el número de participantes en la manifestación superará los 5.000 y las centrales consideran que serán muchos más. «Hay mucha motivación entre los docentes», coinciden los representantes sindicales. Una motivación, añaden, atizada también por el inicio de curso «caótico» que ha vivido Extremadura a consecuencia de la falta de acuerdo sobre el transporte escolar.

Esa falta de acuerdo, insisten los sindicatos, ha motivado una jornada de huelga que la Consejería de Educación «no ha querido evitar», porque tras su convocatoria tampoco la Junta ha contactado con ellos para retomar la negociación por la subida salarial, poniendo sobre la mesa una nueva oferta que acerque las posturas de ambas partes.

Confían en que tras la huelga se retome la negociación, «es la consejería la que debe convocarnos», y se acuerde una subida salarial para maestros y profesores después de la última de hace 20 años. El objetivo, insisten los sindicatos, «es evitar que el 1 de enero de 2026 los docentes extremeños seamos los peor pagados del país».

Sin la vuelta a la negociación, avisan, las movilizaciones y las huelgas continuarán después de este martes.

De obligado cumplimiento

Por su parte, la Consejería de Educación, ante la incertidumbre de las familias, lanzó ayer un comunicado en el que llama a la tranquilidad de la comunidad educativa y recuerda que los servicios mínimos establecidos son de obligado cumplimiento.

También que con ellos se busca garantizar «los servicios esenciales en los centros de enseñanza no universitarios públicos de la región afectados por la huelga, que son las actividades necesarias para garantizar el derecho a la formación de los alumnos», así como «las de dirección del centro que garanticen la realización de la jornada laboral por el personal que no se encuentre en situación de huelga» y, en los centros con internado, «las necesarias para atender a los alumnos internos en las horas en las que no sean cuidados por otro personal para garantizar el derecho a la educación del alumnado, el derecho al trabajo del personal de los centros docentes que no secunde la huelga, el derecho de los padres del alumnado menor de edad al ejercicio de su actividad laboral al coincidir la jornada de huelga con una día laborable, y la necesidad de garantizar el cumplimiento de las normas mínimas de convivencia».

La Consejería de Educación recuerda por último que no se pueden cerrar los centros educativos y que «el incumplimiento de la obligación de atender a los servicios esenciales será sancionado de conformidad con la normativa vigente».

Temas

Huelgas

Extremadura

Educación