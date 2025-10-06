HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 5 de octubre, en Extremadura?
Una de las protestas por la equiparación salarial que han llevado a cabo los sindicatos docentes. HOY

Los sueldos de los docentes extremeños: entre 2.400 y 3.700 euros brutos al mes

Los sindicatos cifran en 200 euros la subida salarial que requieren maestros y profesores para equiparar sus nóminas a las del resto del país

Ana B. Hernández

Lunes, 6 de octubre 2025, 07:34

Convocada por todos los sindicatos con presencia en la sectorial de Educación –PIDE, CSIF, ANPE, UGT y CC OO–, los docentes extremeños están llamados este ... martes a una jornada de huelga para exigir a la Junta una subida salarial que les sitúe en la media nacional. El objetivo es que el sueldo de maestros y profesores extremeños se equipare a los de otras comunidades autónomas. En resumen, mismo sueldo para mismo trabajo.

