Los sueldos de los docentes extremeños: entre 2.400 y 3.700 euros brutos al mes

Convocada por todos los sindicatos con presencia en la sectorial de Educación –PIDE, CSIF, ANPE, UGT y CC OO–, los docentes extremeños están llamados este ... martes a una jornada de huelga para exigir a la Junta una subida salarial que les sitúe en la media nacional. El objetivo es que el sueldo de maestros y profesores extremeños se equipare a los de otras comunidades autónomas. En resumen, mismo sueldo para mismo trabajo.

Pero ¿cuánto cobran los docentes extremeños y cuánto perciben por debajo de la media nacional? Lo cierto es que no hay una cifra única y que la cuantía depende de múltiples variables y conceptos con diferencias entre maestros y profesores, que se amplían además según los años de servicio acumulados.

Pero, en líneas generales, con datos aportados por PIDE, UGT y CC OO, los sueldos varían desde los 2.400 brutos al mes de un maestro que acaba de incorporarse al aula, hasta los 3.700 que alcanzan las nóminas de profesores de Secundaria con 30 años de antigüedad. Son salarios por debajo de la media nacional del sector, según los estudios elaborados por las organizaciones sindicales.

Las comparativas de sueldos realizadas por UGT y CC OO coinciden en que un maestro cobra en Extremadura 2.416,44 euros brutos al mes sumando el sueldo base, el complemento de destino y el complemento específico de la comunidad autónoma, esto es, los conceptos comunes en las nóminas de los docentes. Y un profesor de Secundaria, con los mismos criterios y también sin antigüedad, 2.727,06 euros mensuales.

La media nacional, en cuanto al sueldo del maestro, se sitúa en 2.555,02 euros y, en el caso del profesor, en 2.983,99 euros, por lo que los primeros perciben 138,55 euros brutos al mes menos que los del resto del país y los docentes de instituto, 166,93 euros menos. Y la brecha se agranda a medida que se suman años de experiencia.

Aunque las diferencias prácticamente se mantienen, las cuantías no son las mismas en el estudio realizado por PIDE, que detalla los sueldos de maestros y profesores en función de si se trata de su primer curso de servicio, 15 o 30 años.

Según sus datos, en el caso de los maestros de nuevo ingreso comienzan con un salario de 2.458,09 euros brutos al mes, que asciende a 2.624,69 si alcanzan los 15 años de servicio y a 2.832,94 euros si son 30.

Los profesores, por su parte, cobran en el primer año 2.727,06 euros, 3.129,78 con 15 años de servicio y 3.688,64 con 30, porque ya suman trienios y otros complementos.

En cualquier caso, según su comparativa y teniendo en cuenta los sueldos de nuevo ingreso, la diferencia con respecto a la media nacional es similar a la que establecen los estudios anteriores. Aunque PIDE hace la comparación no con las 17 comunidades, sino con 15, porque deja fuera a Canarias y Baleares, así como a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla por los complementos de residencia que se paga en estos territorios.

También CSIF, dejando fuera las mismas regiones y ciudades, indica que según sus cálculos, «los maestros con 15 años de experiencia cobran 136 euros menos que la media y los profesores de Secundaria, 172». En la misma línea, ANPE ha venido denunciando la discriminación salarial de maestros y profesores de la región.

Las propuestas

Estas diferencias de los docentes extremeños respecto a sus homólogos de otras comunidades toman como base el año 2024. Las cifras sitúan a la comunidad en los puestos de cola en la clasificación nacional, pero las centrales sindicales aseguran que, tras las actualizaciones de sueldos que se han materializado a lo largo del presente año en varias regiones, la clasificación de los docentes extremeños ha empeorado.

«A partir del 1 de enero de 2026 seremos los peores pagados del país», afirman los cinco sindicatos presentes en la sectorial, porque a diferencia de lo que ha ocurrido en otras regiones, los maestros y profesores de Extremadura mantienen los mismos sueldos. De hecho, las mejoras se han producido en las tres comunidades autónomas que tanto en el caso de los sueldos de los maestros como el de los profesores se sitúan por debajo de Extremadura. Como se muestra en los gráficos que ilustran esta información, son Cataluña, Aragón y Asturias.

https://datawrapper.dwcdn.net/E8FOT/1/

https://datawrapper.dwcdn.net/E8FOT/1/

La negociación emprendida el pasado enero con la Consejería de Educación no ha llegado a buen puerto y las posturas a día de hoy entre ambas partes siguen muy alejadas. La última reunión, el 15 de mayo, acabó con un encierro de los representantes sindicales y desde entonces ni se han retomado los contactos ni hay nueva propuesta de negociación sobre la mesa.

Las centrales anunciaron a finales del curso pasado que empezarían el nuevo con una huelga si nada cambiaba, y la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, respondió que no habría una nueva oferta. La huelga está convocada para mañana martes y la Junta mantiene su propuesta: 80 euros más al mes, 1.120 euros anuales. Cuantías que supondrían, según los datos de Educación, un desembolso de 29 millones de euros de las arcas públicas y con la que se alcanzaría la equiparación salarial con los docentes de otras comunidades autónomas.

No lo ven así lo sindicatos. No solo porque mantienen que 80 euros a pagar en dos años es una cantidad insuficiente, sino porque la propuesta de la administración pasaba por pagar 40 euros desde septiembre a diciembre, no con carácter retroactivo como reclamaban las centrales.

Educación ha mejorado en los meses de negociación los 30 euros de subida con la que arrancó las conversaciones, pero los sindicatos han rebajado de manera notable también sus peticiones.

Su reivindicación inicial, los más de 300 euros mensuales que venían reclamando, se han reducido a 150 a pagar en dos años o 200 en el caso de que sea en tres anualidades. «No se trata de una petición descabellada, sino de algo que puede ser asumido por la Consejería de Educación y con la que se lograría lo que pretendemos, situarnos en la mitad de la clasificación», han venido defendiendo. Lo que reclaman, en realidad, es una subida similar a la última que consiguieron hace dos décadas: 150 euros.

Ante la imposibilidad por el momento de alcanzar un acuerdo, ni siquiera de volverse a sentar para retomar la negociación, han convocado una huelga para mañana que confían en que sea secundada de manera mayoritaria por los más de 16.000 docentes que están llamados a ella, que anime a los responsables de Educación a volver a la mesa de negociación.

Las centrales sostienen la necesidad de seguir adelante en la lucha iniciada el pasado enero, después de que la consejera asegurara que se subiría el sueldo a maestros y profesores, para frenar la pérdida de poder adquisitivo que aseguran que llevan acumulando desde hace más de una década.

Poder adquisitivo

El estudio realizado por UGT sostiene que la evolución de los salarios en los últimos 14 años se caracteriza por la progresiva pérdida de poder adquisitivo del profesorado desde 2010 hasta 2019, como consecuencia de los recortes, la congelación salarial y la parálisis presupuestaria. A partir de ese momento, fruto de la negociación y de la firma del Acuerdo para la mejora del empleo público suscrito entre Gobierno y sindicatos, se inició una recuperación del poder adquisitivo perdido, con un incremento retributivo en 2019 del 2,25% fijo más un 0,25% adicional, al que se añadió la subida del 0,9% en 2021 y el incremento del 2% para el 2022. El Acuerdo Marco para la Administración del siglo XXI, «ha permitido una subida de las retribuciones para el período entre 2022 y 2024 del 9,5%».

Pese a ello, PIDE asegura en su estudio que la pérdida salarial y de poder adquisitivo es clara en los últimos 15 años, «porque ni siquiera la Junta ha ajustado los salarios de sus docentes al IPC», de tal manera que «en los conceptos de sueldo y trienios las pérdidas son prácticamente del 26% y, en el resto de conceptos salariales, se sitúan todas las mermas en la órbita del 20%». En su estudio compara los sueldos de 2009 con los de 2024 y cifra las pérdidas acumuladas en estos 15 años. «La de un profesor de Secundaria, desde su ingreso en 2009, se cifra en 75.806,46 euros y, si la actualizamos año a año a una tasa igual que la del IPC anual publicado, alcanzaría 89.947,09 euros. La pérdida salarial de un maestro que en 2009 ingresó sin experiencia alcanza los 59.527,83 euros (70.224,14 euros con la actualización)».