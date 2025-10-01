Educación fija los servicios mínimos para la huelga: los directores deberán permanecer en colegios e institutos

Los docentes de la escuela pública extremeña están convocados a una huelga en una semana, el próximo martes 7 de octubre, y ... la Consejería de Educación y los sindicatos han mantenido un encuentro esta mañana para acordar los servicios mínimos esenciales, con el objetivo de conciliar el derecho a la huelga con la atención de los escolares durante la jornada.

Los servicios esenciales deben garantizar el derecho a la formación de los alumnos, la realización de la jornada laboral por parte del personal que no se encuentre en situación de huelga y, en los centros con internado, la atención a los residentes.

En base a esto, la Consejería de Educación establece los servicios mínimos durante la jornada de huelga, que pasan por la permanencia en sus puestos de trabajo, «ejerciendo sus funciones», de los directores de los centros educativos. Además, en aquellos con más de un jefe de estudios, «deberán permanecer el director y un jefe designado por aquél».

De la misma manera, también deberán permanecer en sus puestos los profesores destinados en escuelas unitarias y, en los Centros Rurales Agrupados, «además del director, quien deberá estar en la localidad cabecera, en el resto de las localidades del CRA permanecerá uno de los maestros, a propuesta de la dirección, tanto si desempeña puesto de plantilla como de sustitución».

Por último, en los internados de los centros de Educación Especial, en las residencias y en las escuelas-hogar, «los directores tienen que garantizar la atención y permanencia de los alumnos en las debidas condiciones».

«La fijación de estos servicios mínimos responde al criterio de estricta proporcionalidad y necesidad, garantizando que se preserva el derecho fundamental de huelga del personal docente y, al mismo tiempo, se asegura la atención básica de los alumnos en los supuestos en que, por su especial vulnerabilidad o por las características del centro, se considera imprescindible», concluye Educación.

Homologación salarial

La convocatoria de huelga ha sido realizada por la totalidad de los sindicatos con presencia en la sectorial docente -PIDE, CSIF, ANPE, UGT y CC OO- y llega tras la negociación fallida con la administración para acordar una subida salarial para los maestros y profesores de la escuela pública extremeña.

La última reunión entre ambas partes tuvo lugar el 15 de mayo y finalizó sin acuerdo. Desde entonces Junta y sindicatos no han vuelto a negociar. «La administración no ha contactado con nosotros para reanudar la negociación e intentar solucionar el conflicto salarial, a pesar de que con los últimos acuerdos firmados en otras comunidades autónomas, los docentes de Extremadura seremos el 1 de enero de 2026 los peor pagados de toda España», dicen las centrales.

Es el motivo por el que, tras las protestas del pasado curso, han convocado una huelga en el inicio de este. Los sindicatos llaman a los más de 16.000 maestros y profesores de la región a secundar la huelga en defensa de «sus derechos económicos» el próximo 7 y a participar en la manifestación que comenzará a las 11 horas en Mérida. Les piden también que no realicen funciones «que no estamos obligados a realizar y por las que no recibimos ninguna compensación económica».

Cabe recordar que la Consejería de Educación se plantó en una subida de 80 euros a pagar en dos años y que los sindicatos reclaman una subida salarial de 150 euros a pagar en dos años o 200 en el caso de que sea en tres anualidades.