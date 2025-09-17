20 rutas de transporte escolar no se realizan pese al acuerdo entre Junta y empresas

Varias familias protestan este miércoles en Valencia del Ventoso ante la falta de transporte escolar, pese a la normalización del servicio en la mayoría de pueblos extremeños.

Álvaro Rubio Cáceres Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:41 | Actualizado 20:48h. Comenta Compartir

En la primera jornada lectiva después de que la Junta de Extremadura y las empresas del transporte escolar llegaran a un acuerdo, 20 rutas no se han cubierto, es decir, que pese a solucionarse el conflicto aún continúa habiendo alumnos que no disponen de un autobús que les lleve desde sus municipios a sus centros educativos.

Lo confirma a HOY la Junta según los datos recabados por la Inspección Educativa. Ha habido 46 servicios que no se han prestado a primera hora. A medida que ha ido pasando la mañana se han solucionado más de la mitad de esas incidencias y en 26 rutas han realizado el trayecto de vuelta de los alumnos desde los colegios e institutos hasta sus domicilios.

En concreto, en localidades como Valencia del Ventoso, Trujillanos, Riolobos y Brozas, los estudiantes no han podido hacer uso del transporte a primera hora de la mañana porque los vehículos no se han presentado en la parada del autobús, incidencias que la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, ya anunció el martes por la tarde que podrían darse ante la celeridad de los acontecimientos y la dificultad para poner todo el servicio en marcha, con lo que ello supone de recursos materiales y sobre todo humanos, es decir, de conductores.

De este modo, aún no han estado operativas todas las rutas (579) que hay en la región y utilizan 16.000 alumnos cada día. 5.000 de ellos han estado las primeras cuatro jornadas del curso sin autobuses por el conflicto entre transportistas y la Administración, una crisis que ha marcado el inicio del año académico 2025-2026 en esta comunidad autónoma.

Ante esta situación algunas familias han tenido que organizarse por sus propios medios para llevar a los alumnos a los colegios e institutos, algo que han venido haciendo jornadas atrás, cuando el conflicto estaba enquistado. Para ellas la Junta ha lanzando un decreto de ayudas urgentes. Les abonará 0,26 euros por kilómetro.

Paco Marqués, vicepresidente de la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros Públicos (Freampa), se ha mostrado satisfecho ante la vuelta a la normalidad del transporte escolar tras las protestas que las familias han protagonizado durante los últimos días. «Aunque a día de hoy tengamos aún algunas incidencias, estoy enormemente agradecido al apoyo», ha afirmado tras unas jornadas en las que no han cesado las concentraciones en paradas de autobús y centros educativos.

De este modo, el transporte escolar en Extremadura opera ya en la mayoría de los municipios. En casi todas las paradas donde se recogen a estudiantes para llevarlos a sus centros educativos los autobuses han llegado.

El acuerdo

Hay que recordar que la firma del acuerdo entre la Junta de Extremadura y las empresas de transporte escolar ha acabado con un conflicto que sindicatos, familias, docentes y grupos políticos de la oposición han tildado de «caos sin precedentes» después de que en los primeros días del curso haya habido más de 200 rutas sin cubrirse.

El acuerdo incluye una subida de precios en la categoría B, es decir, en los trayectos que realizan los autobuses de ocho a 25 plazas.

Además, el sector ha logrado que se tengan en cuenta reivindicaciones históricas. En ese sentido, Vaquera ha aludido a cuatro asuntos a los que la Administración ha accedido siempre y cuando se cuente con el acuerdo expreso de todas las empresas integrantes del actual Acuerdo Marco. Si eso es así, se incluirán en los pliegos de las licitaciones relacionadas con el transporte escolar.

Esos aspectos son los cambios de categoría, la autorización de uso regular especial, las modificaciones de itinerario y las plazas de movilidad reducida.

Finalmente, el abandono de la vía judicial ha sido vital para acercar posturas. La Consejería de Educación no se presentará como acusación particular en la denuncia que puso por vía penal el pasado día 4 de septiembre contra las empresas por supuestas coacciones.

Tampoco presentará recurso contra el auto que denegó como medida cautelar obligar a las empresas a prestar el servicio para garantizar un derecho esencial. «No se seguirá adelante por esa vía», ha asegurado Vaquera.