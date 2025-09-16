Acuerdo entre la Junta de Extremadura y las empresas: habrá transporte escolar Se pone fin al conflicto que ha marcado el inicio de curso 2025-2026 y habrá autobuses para los 5.000 alumnos que han estado cuatro días sin este servicio público que les lleva a sus centros educativos

Álvaro Rubio Cáceres Martes, 16 de septiembre 2025, 20:05 | Actualizado 20:42h. Comenta Compartir

Acuerdo entre la Junta de Extremadura y las empresas de transporte escolar. Se pone fin al conflicto que ha marcado el inicio de curso 2025-2026 y habrá autobuses para los 5.000 alumnos que han estado cuatro días sin este servicio público que les lleva a sus centros educativos.

Las empresas del transporte escolar que no estaban realizando el servicio empezarán a prestarlo a partir de este miércoles, 17 de septiembre.

Este anuncio realizado por la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, llega después de intensas de conversaciones entre transportistas y representantes de la Junta en las que las acusaciones entre ambas partes se habían intensificado.

En los primeros días del curso ha habido más de 200 rutas sin cubrirse y, contra todo pronóstico porque las negociaciones se habían tensionado en las últimas horas, finalmente hay acuerdo.

Además, la Consejería de Educación no se presentará como acusación particular en la denuncia presentada por vía penal el pasado día 4 de septiembre contra las empresas que no acudieron a las licitaciones por supuestas coacciones.

Tampoco presentarán recurso contra el auto que denegó como medida cautelar obligar a las empresas a prestar el servicio para garantizar un derecho esencial. "No se seguirá adelante por esa vía”, ha asegurado Vaquera.

De este modo, y tras llegar a un acuerdo, las empresas que venían realizando el servicio durante el curso 2024-2025 lo harán a partir de este miércoles hasta finalizar el año académico 2025-2026, y con una subida del precio.

En cuanto a las ayudas aprobadas en el Consejo de Gobierno, ha asegurado que se mantienen. La Junta había reservado más de cinco millones de euros para las familias afectadas por el transporte escolar para abonar 0,26 euros por kilómetro a quienes hayan utilizado sus vehículos para llevar a los alumnos a los centros educativos. Será un recorrido de ida y otro de vuelta entre el domicilio familiar y el centro educativo en el que estén matriculados los estudiantes. Son ayudas de concesión directa y el único requisito es ser beneficiario del transporte escolar.

Los detalles del acuerdo

La consejera de Educación ha explicado que "el lunes no se alcanzó un acuerdo porque algunas de las exigencias planteadas por las empresas carecían de cobertura legal". En concreto, ha aludido a las autorizaciones de uso regular especial, es decir, que los vehículos de transporte escolar no deben superar los 16 años de antigüedad desde su primera matriculación al inicio del curso; así como a los cambios de categoría, las modificaciones de itinerario y las plazas de movilidad reducida.

Las empresas, según ha dicho Vaquera, solicitaban que "estas exigencias se aplicaran de forma inmediata y afectasen exclusivamente a las rutas que no se están prestando". Esta pretensión, ha afirmado Vaquera, "carecía de cobertura legal puesto que precisaría de una modificación de las condiciones de esos contratos además de causar un perjuicio a los empresarios que actualmente están prestando el servicio".

Para llegar a esta firma, la Junta ha planteado que siempre que se cuente con la aceptación de todas las empresas integrantes del actual Acuerdo Marco, iniciará los trabajos necesarios para que estas pretensiones se contemplen en los pliegos de todos los contratos relativos al transporte escolar.

“Hemos atendido esas pretensiones asegurando que están dentro de la legalidad y que no se cause discriminación a ninguna empresa”, ha insistido Vaquera tras una semana macada por la tensión, las licitaciones de urgencias, las resoluciones administrativas y las reuniones 'in extremis'.