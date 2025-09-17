HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente El PP abre expediente informativo a la concejala de Plasencia investigada por presunto delito de odio
Varias familias protestan este miércoles en Valencia del Ventoso ante la falta de transporte escolar, pese a la normalización del servicio en la mayoría de pueblos extremeños. Hoy
Vuelta al colegio en Extremadura

El transporte escolar opera ya en la mayoría de los municipios pero sigue habiendo alumnos sin autobús

Se han registrado incidencias en localidades como Valencia del Ventoso, Trujillanos, Riolobos o Brozas

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:23

El transporte escolar en Extremadura opera ya en la mayoría de los municipios después de que en la tarde del martes la Junta ... y los transportistas llegaran a un acuerdo. En casi todas las paradas donde se recogen a estudiantes para llevarlos a sus centros educativos los autobuses han llegado, aunque en este primer día de vuelta a la normalidad ha habido algunas incidencias tanto en pueblos de la provincia de Badajoz como en la de Cáceres.

