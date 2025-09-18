17 rutas de bus siguen sin cubrirse por falta de conductores y problemas de comunicación

Es la segunda jornada lectiva en Extremadura con el acuerdo firmado entre la Junta y los transportistas, pero sigue habiendo alumnos sin poder desplazarse ... en autobús desde sus domicilios a los centros educativos. Hay 17 líneas de las 579 de transporte escolar que no se están cubriendo.

La mayoría de las rutas afectadas están en la provincia de Badajoz, con un total de 14. En Cáceres hay tres con problemas. En total, respecto al miércoles se han solucionado las incidencias en tres, pues en la primera jornada de acuerdo 20 acabaron las clases sin una solución, tal y como adelantó HOY.

Lo saben bien en municipios como La Morera, La Parra y Salvatierra de los Barros, donde 52 estudiantes se han vuelto a quedar sin transporte escolar y ya llevan seis días sin él, desde que comenzó este curso 2025-2026.

Su autobús tendría que haber llegado a primera hora de la mañana para recogerles y llevarles a los institutos Cristo del Rosario y Suárez de Figueroa en Zafra, pero no se ha presentado. No lo ha hecho ni el miércoles ni este jueves, es decir, dos días pese al acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo regional y las empresas de transporte escolar.

Las familias están indignadas ante esta situación. «Extremadura es rural y no vamos a permitir que nos quiten nuestro derecho a la educación pública. No vamos a parar hasta que esto se consiga», lamenta uno de los afectados por la ruta BA377.

En cuanto a las razones de estas incidencias, la Junta de Extremadura mantiene que «se deben a problemas de las propias empresas y están intentando solucionarlo», en palabras de la portavoz del Ejecutivo, Elena Manzano, tras la comparecencia celebrada después del Consejo de Gobierno.

Los profesionales del sector del transporte escolar en esta comunidad autónoma aluden tanto a «problemas de comunicación como a la falta de conductores». En la mañana de este jueves decían que se han puesto en contacto con la Junta y esperaban respuesta, pero confían en que se solucione cuanto antes. La Consejería de Educación asegura que el Ente Público Extremeño de Servicios Educativos envía las resoluciones y adjudicaciones a las empresas por diferentes vías.

A ello se suma la dificultad para dar con profesionales que conduzcan los autobuses. «Hay empresas que me han llamado para ver si conozco a alguien que pudiera realizar el trabajo. Están buscando conductores, pero en algunas zonas no dan con ellos», explica a HOY un conductor de transporte escolar ya jubilado que se ha dedicado a este sector durante más de 40 años.

«Siempre ha habido problemas con la Administración, con todas. Negociaciones complicadas, impagos, pero lo que está sucediendo ahora nunca lo había visto», añade.

Hay que recordar que Extremadura cuenta con 579 rutas de transporte escolar que usan cada año 16.000 alumnos. Sin embargo, ha habido cuatro jornadas lectivas en las que 5.000 alumnos han estado sin este servicio por el conflicto entre la Junta y los transportistas.

Finalmente, el martes llegaron a un acuerdo y se retomaron la mayoría de las rutas. Firmaron un documento que tenía en cuenta reivindicaciones históricas del sector y que incluía precios para algunas líneas que suponen un incremento del 65%. Además, la Junta se ha comprometido a abandonar la vía judicial y no se presentará como acusación particular tras la denuncia presentada a algunas empresas por supuestas coacciones. Tampoco recurrirá el auto en el que la justicia denegaba la medida cautelar solicitada para obligar a realizar un servicio que consideran un derecho fundamental.

Ayudas

Por otra parte, el Consejo de Gobierno celebrado este jueves ha dejado sin efecto el decreto de ayudas sobre el transporte escolar aprobado el pasado martes y ha dado luz verde a uno nuevo, acorde a la nueva situación, ya con el conflicto solucionado.

El contenido de las ayudas es el mismo, 0,26 euros por kilómetro teniendo en cuenta un viaje de ida y otro de vuelta para las familias que usen sus vehículos para llevar a los alumnos a los centros educativos, pero acota las fechas del 11 al 19 de septiembre. Eso hace pensar que el lunes todas las rutas de la región podrían operar con normalidad.