Extremadura sufre una treintena de fuegos esta semana, con 200 hectáreas arrasadas en Don Benito Los medios del Infoex han tenido que sofocar unas llamas que han calcinado medio millar de hectáreas en 7 días

Los medios aéreos y terrestres del plan Infoex han intervenido esta semana en 31 incendios forestales declarados en Extremadura; once en la provincia de Badajoz y 20 en la de Cáceres. Este domingo los medios de extinción han tenido acudir tras el aviso por llamas entre Monterrubio de la Serena y Helechal.

Según datos de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, la treintena de fuegos en territorio extremeño en esta última semana de agosto ha arrasado una superficie que se aproxima al medio millar de hectáreas, a la espera de las mediciones oficiales.

Los incendios forestales más grandes de los últimos siete días han sido el que se declaró el viernes en el entorno de la ermita de Las Cruces, entre Don Benito e Higuera de la Serena, con unas 200 hectáreas arrasadas, y el originado en el término municipal de Cáceres, con otras cien hectáreas calcinadas.

A pesar de las temperaturas suaves de las últimas jornadas, y de que la previsión para el arranque de semana sigue siendo bueno, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta recomienda que se extremen las precauciones sobre terrenos forestales y sus zonas de influencia en actividades susceptibles de provocar incendios.

300.000 hectáreas fundidas a negro

A nivel nacional, El Gobierno ha dado este domingo por terminada la ola de incendios que ha afectado principalmente a Extremadura y el noroeste de la península. «Este trágico episodio de la historia de nuestro país de grandes incendios forestales simultáneos en 20 días en una parte importantísima de nuestro país ha finalizado», ha señalado la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, que ha estimado las hectáreas quemadas en 300.000 hectáreas quemadas a falta de nuevas actualizaciones por parte de las comunidades autónomas.

El balance final de los incendios eleva a 300.000 las hectáreas quemadas, a falta de nuevas actualizaciones por parte de las comunidades autónomas, con un total de 93 fuegos originados (39 de ellos, grandes incendios, que corresponden a los que arrasan más de 500 hectáreas), de los que quedan activos tres con nivel dos. Además, el fuego ha dejado cuatro fallecidos y 48 heridos y 35.917 personas evacuadas.

Barcones ha resaltado la importancia de «seguir fortaleciendo» el sistema de protección civil «para poder hacer frente de una manera mucho más sólida a esta emergencia climática que tanto daño ha hecho este año».