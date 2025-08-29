Del perro 'Fuego' que cautiva a doña Letizia a la carta de Berta Don Felipe y doña Letizia han recibido el cariño de los habitantes de Rebollar, Cabezabellosa y Hervás, tres de los municipios que han sufrido este verano el peor incendio de la historia de esta región

Álvaro Rubio Cáceres Viernes, 29 de agosto 2025, 20:50 | Actualizado 21:22h. Comenta Compartir

La visita de los Reyes, don Felipe VI y doña Letizia, a Extremadura para apoyar a los vecinos de las zonas afectadas por los incendios ha estado llena de gestos emotivos y momentos para el recuerdo. Sus Majestades han recibido el cariño de los habitantes de Rebollar, Cabezabellosa y Hervás, municipios que han sufrido el peor fuego de la historia de esta región, el que comenzó el 12 de agosto en Jarilla.

Su visita ha comenzado en Rebollar, donde la imagen más entrañable la ha protagonizado Diana y su perro de tres meses, al que ha adoptado recientemente esta vecina del municipio más pequeño del Valle del Jerte. A ella, que tenía entre sus brazos a este cachorro, se ha acercado doña Letizia. Mientras saludaba a los vecinos de este pueblo que tuvo que ser desalojado durante tres noches por el peligro de la cercanía de las llamas, se ha fijado en su historia y no ha dudado en conocerla.

Su dueña vio en la red social Facebook un anuncio en el que una vecina contaba que había encontrado un perro perdido tras el incendio. Ella lo adoptó y le puso de nombre 'Fuego', una historia que ha cautivado a la Reina.

Ampliar Berta Vega entrega la carta a los Reyes. CASA REAL

Apenas unos segundos después, Letizia también ha protagonizado gestos emotivos al coger en brazos a un niño que no pasaba de los dos años, una imagen que suele ser habitual cuando los Reyes visitan pueblos de España. La última vez que estuvo en Extremadura se le pudo ver con una bebé de apenas 20 días entre sus brazos.

Tras ello ha saludado a cientos de vecinos como Maruchi, una mujer que acaba de cumplir 88 años y se mostraba muy orgullosa de que los Reyes visitaran su pueblo. «Nunca antes los había visto y me emociona que vengan a ver el municipio más pequeño del Valle del Jerte», contaba.

Una rosa y la bandera de Extremadura

Pero ha sido en Cabezabellosa donde don Felipe y doña Letizia han tenido un recibimiento multitudinario. Más de medio millar de vecinos les han saludado durante un recorrido en el que no han parado de dar la mano a los habitantes de este pueblo. En total, más de una hora entre aplausos y halagos en la que también han recibido obsequios. Una rosa, un chupete, pulseras y tiras con la bandera de Extremadura han sido algunos de ellos antes de emprender su viaje hacia Hervás, donde han sido recibidos entre canciones populares como 'El Redoble'.

En este municipio del Valle del Ambroz, uno de los que más turistas suele recibir de Extremadura, la visita ha finalizado con Berta Vega, una niña 12 años que ha entregado una carta al Rey. En ella, escrita a mano por ella misma, contaba lo que ha sucedido con los incendios durante este verano y daba las gracias a Sus Majestades por visitar Hervás y dar visibilidad a lo que ha pasado. «Les he dicho que espero que vengan más veces pero por motivos mejores, como el Otoño Mágico o el festival de los Conversos», contaba Berta junto a su madre, Marta Pérez. Ambas se han convertido en el foco de los medios de comunicación que han cubierto la llegada de los Reyes a esta región.

Con la de Extremadura se pone fin a una ronda de visitas que también ha llevado a don Felipe VI y doña Letizia a Galicia y Castilla y León para mostrar su apoyo a los afectados por los incendios forestales que se han producido este verano y conocer de primera mano los trabajos de los equipos de extinción.