¿Qué ha pasado este viernes, 5 de diciembre, en Extremadura?

Extremadura pide colaboración a los cazadores para reducir el censo de jabalíes como medida frente a la peste porcina

La Junta de Extremadura ha solicitado la colaboración del sector ganadero y del cinegético para reducir el censo de jabalíes en la comunidad autónoma como medida para prevenir la propagación de la peste porcina africana. Cabe recordar que Extremadura se encuentra libre de esta enfermedad, que solo afecta a los animales y en ningún caso a los humanos, ni por contacto ni por consumo de carne. El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, también ha subrayado que se trata de un foco «muy localizado» en la provincia de Barcelona, donde se han detectado 13 positivos.

PP y Vox se enzarzan por el «machismo» de Abascal en su cruzada contra Guardiola

Primer día de campaña electoral en Extremadura y primer choque entre PP y Vox, que recrudece la guerra abierta entre ambas formaciones a dos semanas de que se abran las urnas en esta comunidad. Los populares elevaron este viernes el tono contra la derecha radical por el «tufo machista» de Santiago Abascal que se desprende de la entrevista concedida al diario 'HOY', donde insinúa que el acuerdo entre las dos formaciones para que los populares retengan la Junta sólo llegará si María Guardiola deja de ser el referente del PP en este territorio. «Si no es capaz de alcanzar un acuerdo con Vox que suponga un cambio de rumbo para Extremadura, pues el PP tendrá que decidir si pone a otro candidato», apuntó el dirigente voxista, que acusó a la presidenta autonómica de no tener «cintura suficiente» como para entender que «si no tiene mayoría absoluta tiene que negociar con otras fuerzas».

Un muerto en un accidente de tráfico en Higuera la Real

Un hombre ha muerto este viernes en un accidente de tráfico en el término municipal de Higuera la Real, en la carretera N-435. El siniestro, que ha tenido lugar a las 9.15 horas en el kilómetro 100, ha provocado otra persona herida, así como diversos daños materiales. El accidente ha tenido lugar a la salida del pueblo, a unos dos kilómetros hacia Huelva. El fallecido es vecino de Higuera la Real, donde ha cundido la conmoción. Se trata de Manuel Hernández, de 50 años, que es muy conocido en el municipio porque su familia es la propietaria de la productora de jamones y embutidos Oro Graso. Lleva el nombre de su padre, que falleció en 2021 tras haber convertido a la empresa familiar en una de las más importantes del ibérico en Extremadura.

El exalcalde de Trujillo es condenado a ocho meses sin carné por conducir bebido

El exalcalade de Trujillo y actual concejal del PSOE, José Antonio Redondo, ha sido condenado por un delito contra la seguridad vial, en su modalidad de conducción bajo la influencia de bebidas alcoholicas, con una pena de cuatro meses de multa a razón de seis euros de cuota diaria, que supone una cantidad de 720 euros. Además, tiene privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante ocho meses, todo ello con expresa imposición de las costas procesales. Así ha dictado sentencia la jueza de la Sección Civil y de Instrucción de la Plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Trujillo, en el juicio celebrado este jueves.

El vaciado de la presa de Montijo 'seca' el río Guadiana en un tramo a su paso por Mérida

De nuevo una imagen llamativa desde hace unos días. El río Guadiana a su paso por Mérida entre el Puente de Hierro, el del tren, ahora en obras, y el de la autovía, parece un arroyo. Un hilillo de agua. Una enorme mancha de tierra en la que se perciben charcas salteadas y un caudal bastante escaso. Contrasta esta imagen del viejo Anas como lo bautizaron los romanos a un Guadiana con la habitual, que en este tramo del casco urbano de la ciudad se desparrama de lado a lado y se presenta como un río con millones de litros cúbicos de agua.