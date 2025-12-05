HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Los distintivos ambientales de los coches. HOY

Badajoz debe tener zona de bajas emisiones antes de enero para no perder la subvención del bus

En julio se implantó el plan de movilidad, pero no se ha vuelto a aprobar la normativa de ZBE después de que la anulasen los tribunales

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:26

Cuenta atrás. Quedan cuatro semanas para que termine el 2025 y Badajoz no tiene zona de bajas emisiones, un área marcada con el tráfico restringido ... aprobada por el pleno municipal bajo el epígrafe ZBE. Si finalmente la capital pacense no cumple el plazo, la ciudad podría perder las subvenciones que abaratan el autobús para los vecinos.

