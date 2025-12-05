Badajoz debe tener zona de bajas emisiones antes de enero para no perder la subvención del bus

Cuenta atrás. Quedan cuatro semanas para que termine el 2025 y Badajoz no tiene zona de bajas emisiones, un área marcada con el tráfico restringido ... aprobada por el pleno municipal bajo el epígrafe ZBE. Si finalmente la capital pacense no cumple el plazo, la ciudad podría perder las subvenciones que abaratan el autobús para los vecinos.

En Cáceres los responsables municipales han improvisado una normativa precisamente con el objetivo de no perder las ayudas estatales al transporte. HOY ha consultado al Ayuntamiento pacense si hay prevista alguna acción al respecto, pero no ha obtenido respuesta.

En mayo de 2021 entró en vigor la Ley del Cambio Climático y la Transición Energética. Esta normativa estatal obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener una ZBE. Esto supone que en algunas calles de la ciudad se restringe el tráfico a cierto tipo de coches, los más contaminantes. La medida incluye a 151 ciudades españolas que debían tener en marcha la ZBE el 1 de enero de 2023, pero solo 14 cumplieron el plazo. Entonces el ministerio lo amplió hasta finales de 2025. Es la línea roja que Badajoz no puede cruzar.

En realidad la ciudad ya dio los pasos necesarios para contar con una zona restringida, pero tuvo un varapalo judicial en el mes de marzo y no se ha corregido el problema. La zona de bajas emisiones de Badajoz se aprobó en la sesión de pleno celebrada en el Ayuntamiento el 25 de abril de 2024. Constaba de dos fases, una primera en la que las restricciones de tráfico solo serían las que hay en la actualidad (Menacho, Francisco Pizarro y la Soledad) y una segunda fase que provocaría limitaciones en la mayor parte del Casco Antiguo y obligaría a los pacenses a llevar distintivo ambiental en sus coches (la pegatina que marca si son más o menos contaminantes).

El Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado una zona de bajas emisiones, aunque pequeña, para poder salvar estas ayudas

Esta normativa se aprobó, aunque no se desarrolló. Para ponerla en marcha no vale con el visto bueno del pleno. Es necesario comprar cámaras que detecten los distintivos ambientales, colocar advertencias, etc. Antes de dar estos pasos, sin embargo, el pasado mes de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) tumbó la ordenanza pacense por un defecto de forma.

La resolución fue provocada por un recurso de la asociación Liberum. Esta entidad está en contra de las zonas de bajas emisiones en toda España y han presentado recursos en mucha ciudades. En el caso de Badajoz el TSJEx les dio la razón porque el Consistorio pacense no había tramitado la ZBE correctamente. Debían haber aprobado antes un plan de movilidad y luego esta ordenanza y no lo hicieron.

Tras el fallo judicial, el Consistorio pacense anunció que volvería a aprobar la zona de bajas emisiones en los meses siguientes y que entraría en vigor a finales de 2025 o en 2026. Por el momento estos plazos no se han cumplido.

El pasado mes de julio el pleno municipal sí dio el visto bueno a un plan de movilidad para la ciudad que estará vigente durante siete años e incluye propuestas para reducir el uso del vehículo particular en un 5,8% para aumentar la bici y el bus en un 25%. Las más llamativas son la creación de ejes peatonales, a modo de bulevares, en Ricardo Carapeto y Carolina Coronado.

Falta, sin embargo, la aprobación de la ordenanza de ZBE en sí para cumplir con la legislación.

ZBE: Badajoz contra el reloj

El mayor problema son las consecuencias que podría afrontar Badajoz si no cumple la legislación estatal. La más inmediata será que podría perder su descuento en los autobuses, que debe renovar en enero. Desde 2023 los billetes están bonificados al 50% y además desde este verano es gratuito este transporte para todos los menores de 14 años. Se logra gracias a la subvención del Gobierno y otra parte que compensa el Ayuntamiento.

En Cáceres han aprobado una ZBE en noviembre precisamente para no perder estas ayudas. Tanto el PP como el PSOE indicaron que se perdería la subvención en caso de no tenerla en vigor. En concreto el concejal de Servicios Públicos, Seguridad y Movilidad, Pedro Muriel, dijo que esta norma es «una imposición del Gobierno central, que amenaza con retirar las ayudas al transporte público si no se cuenta con una ZBE a finales de este año»

Finalmente la normativa salió adelante con el voto a favor del PP, la abstención del PSOE y la oposición de Vox e Unidas Podemos. La ZBE de Cáceres no contenta a muchos porque no aumenta las restricciones de esta ciudad. Para salvar la situación el Gobierno de Rafa Mateos ha creado una zona que coincide con las calles donde el tráfico ya estaba restringido a los residentes sin más.

Badajoz podría imitar esta estrategia. Si el Consistorio pacense aprobase una ZBE que incluyese Menacho, Francisco Pizarro y La Soledad, donde solo pueden pasar residentes y carga y descarga, podría salvar la situación.

Sin embargo la intención de los responsables municipales, según indicaron ellos mismo, es poner en marcha una zona más amplia, desde Martín Cansado hacia arriba.

Además de los residentes podría acceder coches poco contaminantes, servicios de emergencias, transporte público y carga y descarga. Habría cámaras con lector de matrícula para sancionar a los que invadiesen este área sin permiso.