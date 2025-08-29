Los 138 bomberos forestales pasarán a tener una jornada completa La Junta de Extremadura ha anunciado esta mejora laboral para que puedan atender también tareas de prevención, no solo de extinción

Viernes, 29 de agosto 2025

La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha anunciado este viernes que la jornada laboral de los trabajadores del Infoex pasará del 50% actual al 100%, de modo que se fortalezcan no solo las labores de extinción de incendios, sino también todo lo que guarda relación con labores de prevención durante todo el año. La medida aprobada es extensible a los 138 bomberos-conductores que componen el Infoex, según ha anunciado hoy tras el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado en Hervás (Cáceres).

Además, Guardiola ha indicado que se va a iniciar la negociación en mesa técnica para la «mejora de las condiciones laborales y de conciliación de los agentes del medio natural».

De igual forma, entre las medida aprobadas se incluye el reconocimiento de las guardias localizadas en el ámbito de la Protección Civil, así como creación de una brigada de investigación de causas de incendios forestales en Extremadura, según ha avanzado la presidenta del ejecutivo regional.

Las reivindicaciones laborales de los bomberos forestales han sido una constante en esta legislatura, cuando se han visto protestas continuas a las puertas de la Asamblea antes y después de varios plenos. Con este anuncio, la Junta atiende algunas de sus reivindicaciones.

Además, de modo simbólico, la Junta va a reconocer la labor que realizan en los incendios con la concesión de la Medalla de Extremadura a los trabajadores del Plan Infoex, tal y como ha anunciado hoy Guardiola. Lo que no ha concretado es si la entrega formal de la Medalla podrá tener lugar el próximo 7 de septiembre en el tradicional acto solemne que se celebra en el Teatro Romano, o si se hará efectiva en el año 2026.

Las mejoras de personal también llegaran a la Secretaría General de Interior, Emergencias y Protección Civil «con nuevos puestos de trabajo, nuevos puestos de personal técnico especializado». El objetivo, según indicó la presidenta de la Junta, es fortalecer las Redes de Alerta Temprana.