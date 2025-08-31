Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural: de concesión a clave contra el fuego

La consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural fue la más novedosa cuando en el verano de 2023 la presidenta de la Junta de Extremadura, ... María Guardiola, dio a conocer su primer ejecutivo. No solo por la circunstancia de que sería el único departamento no gestionado de forma directa por el PP, en virtud del acuerdo alcanzado por Vox, sino po la propia novedad de que pese a su escasas competencias (caza, pesca, infraestructuras rurales, tauromaquia y extinción de incendios) constituyera una consejería en sí misma. La tarea más compleja, el regadío de Tierra de Barros, no ha salido de momento adelante.

A ello se ha unido, con el transcurrir de la legislatura, el baile de nombres que ha padecido. Primero, a los tres meses, la renuncia de Camino Limia y este verano, debido a la crisis de los falsos currículos, la de su sucesor Ignacio Higuero. El nuevo consejero, esta vez un militante del PP de larga trayectoria, Francisco Ramírez, no ha tenido tiempo siquiera de frecuentar el despacho de Mérida como consecuencia de los incendios que le han mantenido en el puesto de mando avanzado.

Pero son estos siniestros forestales del verano los que han llevado a que esta consejería que surgió hace dos años como una concesión política de última hora, encare la segunda parte de la legislatura como un departamento clave en prevención de incendios y, en definitiva, en la conservación del medio rural, un asunto cada vez más relevante.

Ha reorganizado su organigrama para ser más eficaz en la prevención y apoyo al medio rural, y asume el reto demográfico

«Hay cambios de estructura organizativa que son necesarios y que además son muy beneficiosos», subrayó Guardiola el viernes en Hervás, dando realce también a la tarea que tiene por delante esta consejería para evitar nuevos siniestros que perjudican tanto al mundo rural extremeño.

Ese día, el Diario Oficial de Extremadura ya recogía el traspaso de competencias en política demográfica desde Agricultura a Gestión Forestal. Pero, además, el Consejo de Gobierno extraordinario aprobó una serie de cambios internos tendentes a hacer más eficaz al departamento recién asumido por Ramírez.

De este modo, se ha considerado necesario «aunar en una misma dirección general la gestión forestal y la prevención y extinción de incendios, de manera que haya una más eficaz coordinación de las políticas en materia forestal», según informaba la Junta. Asimismo, también se va a «concentrar en una dirección general todas las competencias en materia de infraestructuras rurales, tanto en caminos como en vías pecuarias, dehesas boyales, concentraciones parcelarias y regadíos».

Por otra parte, ha detallado la Junta, «se considera necesario englobar en una misma dirección general todas las competencias que fomentan la actividad económica y fijan población en el mundo rural, tales como la caza, la pesca y la tauromaquia, al tiempo que se ejercen las funciones de control de los agentes del medio natural como agentes fundamentales en el mundo rural».

Por último, las competencias relativas a las nuevas políticas sobre el reto demográfico se atribuyen a una dirección general con competencias específicas.