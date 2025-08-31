HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El consejero Francisco Ramírez en el incendio de Jarilla. HOY

Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural: de concesión a clave contra el fuego

«Hay cambios de estructura organizativa que son necesarios y que además son muy beneficiosos», subrayó Guardiola el viernes en Hervás

P. Calvo

P. Calvo

Cáceres

Domingo, 31 de agosto 2025, 07:53

La consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural fue la más novedosa cuando en el verano de 2023 la presidenta de la Junta de Extremadura, ... María Guardiola, dio a conocer su primer ejecutivo. No solo por la circunstancia de que sería el único departamento no gestionado de forma directa por el PP, en virtud del acuerdo alcanzado por Vox, sino po la propia novedad de que pese a su escasas competencias (caza, pesca, infraestructuras rurales, tauromaquia y extinción de incendios) constituyera una consejería en sí misma. La tarea más compleja, el regadío de Tierra de Barros, no ha salido de momento adelante.

