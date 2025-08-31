Los incendios en la Sierra de San Pedro han quemado 60 nidos de buitre negro

Extremadura es conocida por tener una gran población de buitre negro, una especie protegida a nivel mundial. Pero los incendios registrados durante el mes de ... agosto han perjudicado gravemente a esta ave carroñera acostumbrada a habitar entre árboles centenarios. Los fuegos que más han afectado a esta especie son los producidos en Alburquerque y Aliseda, en la Sierra de San Pedro. En torno a 60 nidos de parejas de buitre han ardido, según los cálculos aún provisionales realizados por SEO/BirdLife.

Su delegado en Extremadura, Marcelino Cardalliaguet, ha explicado a este diario que la cantidad de nidos alcanzados por las llamas es «muy significativa», en las zonas antes mencionadas, aunque precisa la dificultad para evaluar en estos momentos la pérdida exacta, ya que habría que verificar qué es lo que se ha quemado.

«Árboles centenarios han ardido enteros, la intensidad del fuego ha sido tan alta que es complicado conocer cuántos nidos había, ya que no ha quedado nada», lamenta Cardalliaguet.

En total, entre los focos de Alburquerque y Aliseda han ardido entre 6.000 y 7.000 hectáreas de monte mediterráneo de encina y alcornoque con matorral noble. Este bosque podría tardar hasta 70 años en regenerarse. Por ello, no sólo se han perdido nidos, sino que este ave rapaz no volverá al lugar hasta que se recupere y haya espacio suficiente para sobrevivir. Esto es debido a que el buitre negro busca ejemplares centenarios para anidar, pero han perdido gran parte de su zona.

El responsable de SEO/BirdLife señala a HOY que la fecha de salida del nido de esta especie es durante el mes de septiembre, aunque este año se da la circunstancai de que se habían adelantado, por lo que se espera que varios buitres jóvenes hayan echado a volar antes de que el fuego cubriera los árboles.

En cambio otros nidos estaban ocupados con pollos.

La concentración de buitre negro en la Sierra de San Pedro es la más alta de toda Europa. Algunos países donde también habita la especie son Portugal, Francia y Grecia, pero tienen una población inferior. Por lo que, una cifra muy importante de territorio de este ave se ha visto afectada por los incendios.

Las pérdidas para la fauna «son dramáticas», a juicio de Cardalliaguet, en uno de los espacios con mayor valor para aves rapaces de Europa.

SEO/BirdLife también tiene contabilizado que se han perdido cuatro nidos de águila imperial ibérica, dos de alimoche, dos de cigüeña negra, uno de águila perdicera y uno de águila real.

Cómo vive el buitre negro

El buitre negro es un gigante que sitúa sus nidos en áreas de bosque mediterráneo y pinares. Suele sobrevolar la dehesa meticulosamente y a una altura inferior que otras especies. Esto hace que, según SEO/BirdLife, pueda detectar y aprovechar pequeñas carroñas, incluso en zonas de espesura y fuera del alcance de otras aves propensas a centrarse en cadáveres mayores y en zonas más despejadas.

En la dieta se incluyen numerosas especies propias de áreas relativamente cerradas, así como multitud de carroñas de pequeños y medianos animales. También se alimenta de despojos de animales de gran tamaño, como vacas, cabras, ovejas o cerdos.

El ciclo reproductivo de esta especie se inicia en enero con la ejecución de los vuelos nupciales de la pareja, la cual está unida de por vida a su compañero, y con la construcción del nido. Ambos sexos participan en una gigantesca acumulación de palos que puede llegar a medir cuatro metros de diámetro por tres metros de altura y pesar varios cientos de kilos.

La hembra deposita un huevo en el mes de febrero o marzo, que será incubado por la pareja de adultos de cincuenta a cincuenta y cinco días. Un mes después nacerá el pollo, que es atendido por ambos progenitores y permanecerá en el nido hasta el final del verano.

Desde SEO/Bird apuntan que el buitre negro ha sufrido en el pasado una persecución indiscriminada que lo llevó al borde de la extinción. De hecho, el principal problema para la especie es el tránsito de personas cerca de los nidos y la molestia que ocasiona.

Además, en los últimos años se ha visto reducido sus recursos alimenticios por las normativas en relación con la retirada de animales muertos del campo y el tratamiento de sus restos.

.