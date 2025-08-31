HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Zona quemada en el incendio de Aliseda este agosto. C.H.

Los incendios en la Sierra de San Pedro han quemado 60 nidos de buitre negro

«Árboles centenarios han ardido enteros, la intensidad del fuego ha sido tan alta que es complicado conocer cuántos nidos había» exactamente, lamenta SEO/BirdLife

Miriam Rubias

Domingo, 31 de agosto 2025, 07:53

Extremadura es conocida por tener una gran población de buitre negro, una especie protegida a nivel mundial. Pero los incendios registrados durante el mes de ... agosto han perjudicado gravemente a esta ave carroñera acostumbrada a habitar entre árboles centenarios. Los fuegos que más han afectado a esta especie son los producidos en Alburquerque y Aliseda, en la Sierra de San Pedro. En torno a 60 nidos de parejas de buitre han ardido, según los cálculos aún provisionales realizados por SEO/BirdLife.

