De los rebaños municipales al proyecto mosaico y el 'helimunching' para combatir el fuego en Extremadura

Donde no llega la iniciativa privada, que alcance lo público. Se ve en el transporte, que lleva autobuses o vagones semivacíos a los confines del ... país para que nadie se quede aislado. Ahora serán rebaños de ovejas, cabras o vacas impulsados desde la Administración, pero también helicópteros lanzando paja -'helimunching'- o huertos en mitad del bosque para romper una masa forestal que cuando comienza arder no encuentra un solo claro que frene las llamas. De estas tres medidas las dos últimas ya se aplicaban en la región, pero esta mañana la presidenta extremeña, María Guardiola, ha anunciado tras el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado en Hervás que las va a impulsar de manera decidida para luchar más eficazmente contra los incendios forestales.

La creación de rebaños públicos es una especie de continuación de las escuelas de pastores que ya existen en la región ante la progresiva desaparición de este oficio sin relevo generacional. Ahora la Junta ha hablado de rebaños municipales, ya que a las explotaciones privadas no le salen la cuentas y la mayoría de los pueblos de España se están vaciando de pastores. Tras un verano de incendios terribles, con llamas saltando sin piedad de cerca en cerca devorando hectáreas a un ritmo en Extremadura de quinientas al día en las peores jornadas, los políticos se han percatado de que hacen falta animales que se coman esa hierba que al secarse es un combustible letal. Ese ganado que tendía a la estabulación hay que sacarlo a pasear al monte, pero faltan ganaderos que apuesten por esta fórmula extensiva en declive, de ahí la creación de rebaños municipales para proteger el bien común. La idea contempla la creación en algunos pueblos de una plaza pública de pastor a la que hay que concursar y la adquisición con cargo al erario público de las cabezas de ganado suficientes para proteger los alrededores de cada pueblo. Esta fórmula ya existe en algunos municipios del norte de España y es una de las medidas que este viernes ha anunciado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, para luchar contra los incendios desde la prevención.

Los rebaños públicos los ha anunciado este viernes la presidenta extremeña junto a una batería de medidas que incluye también el 'helimunching', un anglicismo que tiene que ver con la creación de diques para que las cenizas no contaminen las aguas, o la revitalización del proyecto 'Mosaico' que ya ha dado sus primeros pasos en la Vera, Sierra de Gata o Hurdes con una estrategia que de nuevo está sobre la mesa de la Junta de Extremadura tras los últimos fuegos de este verano.

El 'helimunching' sirve para paliar la erosión y evitar los arrastres. Este nombre viene del término helicóptero y del concepto anglosajón 'moulching' que se traduce en «la acción de extender una cama vegetal». Esto ya se ha hecho en Extremadura, casi siempre en el norte de Cáceres. El principal objetivo de esta técnica basada en diques vegetales es proteger el suelo de la erosión y evitar que las cenizas del incendio logren desembocar, semanas después, en las laderas y en los ríos. La idea proviene de Estados Unidos y en España Galicia comenzó a aplicarla en 2010. Desde un helicóptero se lanza la paja que cubre el suelo calcinado antes de que lleguen las lluvias y el agua arrastre ese manto de cenizas. No se aplica en toda la superficie de quemada, solo en las pendientes más acusadas y económicamente el coste es alto por las horas de vuelo que hay que contratar. Los bomberos del Plan Infoex ya han visto de cerca el 'helimunching' en la sierra de Tormantos, que delimita de forma natural las comarcas de La Vera y el Valle del Jerte hace cuatro años, por citar algún intento ya realizado que ahora la Junta quiere fomentar.

Proyecto Mosaico

En los días más duros de este mes de agosto, cuando el incendio de Jarilla aún no estaba controlado, más de un centenar de vecinos se reunieron en Caminomorisco (Hurdes) convocados por la Asociación Mosaico. En la asamblea reivindicaron un cambio estructural en las políticas medioambientales y forestales tanto a nivel regional como nacional y un cambio absoluto de paradigma para protegerse de los incendios.

El Proyecto Mosaico, que desde hace ya ocho años ha avanzando tímidamente en la región en La Vera, Sierra de Gata y Hurdes con convenios entre la Junta de Extremadura y la Universidad de Extremadura, diseña una metodología de trabajo que se basa en la planificación de un mosaico agroforestal con discontinuidades gracias a usos agroganaderos entre las densas masas forestales de pino resinero y zonas arbustivas en abandono. Esto significa talar árboles para aprovechar espacios en mitad de los bosques, lo que a su vez atraería población al entorno rural. Su origen está en la búsqueda de soluciones tras incendios que hubo en 2015 en la Sierra de Gata.

De momento, la Junta de Extremadura no ha detallado este viernes mucho más sobre estas ideas, solo ha avanzado que insistirá en estas tres líneas de actuación, entre otras muchas más medidas que incluyen cambios legales, simplificación burocrática o una reestructuración de la Consejería de Gestión Forestal.