Rebaño de ovejas avanzando por la zona de la Serena, en la provincia de Badajoz. HOY

De los rebaños municipales al proyecto mosaico y el 'helimunching' para combatir el fuego en Extremadura

La Junta sacará plazas de pastor e insistirá en que se puedan abrir claros con aprovechamientos agroganaderos en los bosques entre otras acciones tendentes a recuperar usos tradicionales que prevengan incendios

J. López-Lago

J. López-Lago

Sábado, 30 de agosto 2025, 07:53

Donde no llega la iniciativa privada, que alcance lo público. Se ve en el transporte, que lleva autobuses o vagones semivacíos a los confines del ... país para que nadie se quede aislado. Ahora serán rebaños de ovejas, cabras o vacas impulsados desde la Administración, pero también helicópteros lanzando paja -'helimunching'- o huertos en mitad del bosque para romper una masa forestal que cuando comienza arder no encuentra un solo claro que frene las llamas. De estas tres medidas las dos últimas ya se aplicaban en la región, pero esta mañana la presidenta extremeña, María Guardiola, ha anunciado tras el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado en Hervás que las va a impulsar de manera decidida para luchar más eficazmente contra los incendios forestales.

