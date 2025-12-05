Muere el hombre herido este jueves en el incendio de una vivienda en Navalmoral de la Mata

El vecino de la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata que resultó herido en el incendio de una vivienda este jueves, murió poco después de ser trasladado de urgencia al hospital de Getafe. Así lo han confirmado a HOY desde este centro sanitario, donde fue ingresado debido a las graves quemaduras que sufrió.

El hombre, de 39 años de edad, resultó herido de crítico junto a una mujer de 41 años, que también sufrió heridas de gravedad, tras registrarse un incendio en una vivienda ubicada en el popular barrio del Cerro. En concreto, el fuego se originó en un inmueble de la calle Murillo, que atraviesa la barriada. El suceso se produjo cerca de las seis tarde de este jueves.

La vivienda la ocupaban dos personas, un hombre de 39 años y una mujer de 41 años. Ambos resultaron heridos con quemaduras e inhalación de humo y, tras ser atendidas en el lugar del suceso, fueron trasladadas Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral. Una vez allí, tras comprobar el alcance de las heridas, el hombre fue derivado de urgencia a la Unidad de Grandes Quemados del hospital de Getafe, centro hospitalario de referencia nacional en tratamientos de quemaduras. Allí llegó en estado «muy crítico, con el 81% de superficie corporal quemada y afectado por la onhalación de gases. El herido fallecidió en la madrugada de este viernes, en torno a la 1 horas.

Por su parte, la mujer fue derivada a la unidad de quemados de La Paz, desde donde no proporcionan información sobre su estado.

Incendio

El incendio se originó en la planta inferior de una vivienda de dos plantas. Durante el desarrollode las llamas, los vecinos consiguieron arrancar las rejas de la ventana de la casa para poder sacar, junto a agentes de la Policía Local, a las dos personas que ya habían sufrido quemaduras.

La presencia de efectivos ha sido importante, con bomberos del SEPEI con tres vehículos de Navalmoral y dos del parque de Jarandilla, en total 11 efectivos, para sofocar las llamas y el abundante humo. Los bomberos restrearon toda la vivienda por si había más personas, aunque descartaron la presencia de más gente. Los efectivos procedieron a controlar el fuego, que comenzaba a propagarse a la planta superior.

Además, se dispuso también un amplio despliegue de patrullas de la Guardia Civil y Policía Local.