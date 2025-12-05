Abascal: «Si Guardiola se empecina, quizá el PP tenga que cambiar de candidato»

Santiago Abascal (Bilbao, 1976) es como una estrella del rock. En un breve paseo por Mérida a primera hora de la mañana de un frío ... miércoles de diciembre le piden fotos, le desean suerte o simplemente le saludan. Presidente y fundador de Vox desde 2014, su presencia se ha convertido en habitual en las últimas semanas en Extremadura de cara a las elecciones del próximo día 21.

–Se está volcando en las elecciones extremeñas, ¿son muy importantes para Vox?

–Todas las elecciones son importantes para Vox. En otras ocasiones, al coincidir con otras, teníamos que repartirnos por todo el territorio nacional, pero no hay mal que por bien no venga. Digo mal porque no deberíamos estar celebrando elecciones, porque había posibilidades de acuerdo, como ha habido en Valencia, Baleares y Murcia y aquí no se ha querido. Pero una vez que se han convocado estoy haciendo un esfuerzo para acompañar a los candidatos.

–¿Cree que también son importantes para la política nacional?

–Todas las elecciones se miden de esa manera, nosotros no lo hacemos especialmente. Tratamos de tener una representación fuerte en Extremadura, sacar el mejor resultado posible y seguir siendo decisivos.

–Las encuestas apuntan a eso, ¿cómo las valora?

–No las valoro, no me fío, ni cuando nos dan mal ni cuando nos dan bien, como ocurre en estos momentos. La verdad es que tenemos muy buenas sensaciones en los mítines que estamos convocando, está viniendo mucha gente; y también la sensación que tenemos con las personas que se nos acercan por la calle es muy positiva. Vox es una fuerza asentada en Extremadura, con un discurso diferenciado y muy apoyado.

–Se suele decir que Vox crecía a costa del PP, ¿cree que ahora puede robar votos de otros partidos?

–Creo que la idea del crecimiento de Vox exclusivamente a costa del PP ha sido equivocada desde el principio. Es una idea asentada en la mayor parte de los medios de comunicación, entre los analistas y los tertulianos, pero no responde a la realidad. Y el ejemplo se produce en la primera irrupción de Vox en la política nacional a través de las elecciones regionales de Andalucía. Cómo era posible que el PP en solitario, ni siquiera en sus mejores momentos, hubiera logrado la mayoría absoluta para desbancar al socialismo; tampoco lo logró con Ciudadanos. Y de repente surge Vox. En los medios del PP empezaron a alertar del peligro de la división del voto y sin embargo esas elecciones alumbran una mayoría frente al socialismo. ¿Por qué? Porque el voto a Vox crecía por todas partes, de votantes decepcionados del PP y también de votantes decepcionados con la izquierda por cuestiones relacionadas con la inmigración, el abandono del mundo rural y las políticas verdes, con las políticas de género, con la traición en Cataluña… Vox está creciendo entre todos los sectores.

POSICIÓN ANTE EL PP «María Guardiola se comprometió con nosotros y realmente no ha cambiado nada»

–En el ámbito nacional, ¿aspira a superar al PP, o a ser su acompañante para llevar adelante esas políticas?

–Vox aspira a superar al PP y a superar al PSOE. El PP no desea una muleta, pero desearía que Vox sea una muleta. Están muy equivocados. No hemos fundado Vox para ayudar al PP, sino para resolver los problemas de los españoles creados por el PP y el PSOE, que hacen como que discuten en España cuando lo pactan todo en Bruselas. No hemos montado una fuerza política nueva para recoger los votos que pierde el PP y luego entregárselos para que formen gobiernos, que es lo que deben pensar algunos, como María Guardiola.

–En caso de que el resultado en Extremadura sea similar al de 2023, ¿volvería a gobernar la Junta con el PP?

–Es algo que no tenemos decidido. Para nosotros lo importante no son los sillones, y lo hemos demostrado, porque abandonamos los gobiernos un año después de entrar como consecuencia de haber sido engañados por el PP con el reparto de la inmigración ilegal. Nuestro objetivo es el cambio de rumbo, y eso no lo hemos logrado con Guardiola, porque nos ha robado ese cambio. Se comprometió con nosotros y realmente no ha cambiado nada. Hemos puesto las bases en otras regiones, en las que hay presupuestos y hay gobiernos, y tienen que ver con una oposición a las políticas del fanatismo verde que llega de Bruselas y que perjudica muy especialmente al campo extremeño, de las políticas migratorias que están generando inseguridad y de las políticas de género y otras políticas ideológicas. Si no vemos un cambio de rumbo no será posible ni entrar en el gobierno ni apoyar un gobierno. María Guardiola va a tener tres opciones: aceptar ese cambio que plantea Vox si es decisivo, convocar nuevas elecciones o llegar a un acuerdo con el PSOE, que igual es lo más natural.

–En un mitin reciente en Mérida dijo que hará a María Guardiola pasar por el aro, ¿cuáles serán sus exigencias concretas?

–Es una expresión un poco mitinera, no es la más educada o políticamente correcta. Lo he dicho con toda concreción. Todas las políticas que signifiquen oponerse al pacto verde y que garanticen la viabilidad de la agricultura en Extremadura, y que defiendan la soberanía energética en todo lo que tiene que ver con el cierre de las centrales nucleares. Ahora protestan mucho contra la decisión socialista de cerrar Almaraz, pero lo cierto es que se habían opuesto a las peticiones de rebajas fiscales a las nucleares que nosotros estábamos solicitando. Porque lo que deseamos es que la factura energética sea lo más barata posible. Y por supuesto también las políticas que tienen que ver con la inmigración ilegal y con la atención en primer lugar a los ciudadanos españoles. Junto con no aceptar ningún tipo de política ideológica que venga de la izquierda, en materia de género, en las escuelas, etc. Eso nos ha servido para ponernos de acuerdo con otros líderes del PP. La pregunta es por qué Guardiola no lo firma, y creo que es porque se siente más cerca de los socialistas.

–En 2023 Guardiola primero rechazó a Vox y luego acabó formando gobierno de coalición, ¿qué le parecieron aquellas declaraciones?

–Completamente erróneas, pero sinceras. Creo que es lo que tiene dentro, pero agradezco que lo diga y que se sepa, porque nos permite ser muy claros en nuestro discurso político. Creo que María Guardiola no tiene ni principios similares a Vox ni cintura suficiente como para saber que si no tiene mayoría absoluta tiene que negociar con otra fuerza política.

–En alguna ocasión sus diputados en la Asamblea han dicho que quizá el problema es Guardiola. Llegado el caso, ¿plantearían dar su apoyo a otro candidato del PP?

–Es una decisión que tendrá que tomar el PP en su momento. Si Guardiola no es capaz de alcanzar un acuerdo con ese cambio de rumbo en favor de la prosperidad de Extremadura, de la seguridad en las calles y la libertad de las familias, el PP tendrá que decidir si propone otro candidato. No somos nosotros los que vamos a quitar y poner candidatos de otros partidos, es una decisión que no nos compete, salvo que las cosas se pongan muy feas.

–¿Se ha llegado a plantear ese escenario?

–No voy a decir que no lo haya pensado, pero es el PP el responsable de elegir a sus dirigentes. Si Guardiola se empecina… Ya veremos quién gana las elecciones, estamos dando cosas por supuestas y ni siquiera ha empezado la campaña electoral. Veremos cuál es la decisión de los extremeños. Si es similar a la anterior, ¿para qué se han convocado las elecciones? Por eso digo que hay tres opciones. O se pone de acuerdo con los socialistas, o se pone de acuerdo con nosotros sobre esas bases, o quizá el PP tenga que tomar la decisión de cambiar de candidato.

Nuevo candidato

–¿Por qué han apostado por Óscar Fernández en lugar de Ángel Pelayo Gordillo como candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura?

–Cualquiera de los dos eran grandes candidatos, pero Ángel Pelayo tenía una labor en el Senado que estaba desarrollando muy bien y hemos creído que era bueno potenciarla y que otra persona pudiera centrarse específicamente en Extremadura. Ambos son excelentes para Vox.

–¿Cuáles considera que son los principales problemas que tiene Extremadura?

–El principal problema tiene que ver con la degradación de los servicios públicos y la falta de futuro de los jóvenes. Y el problema de fondo para que esto ocurra, que explica todos los demás, es que ha sido considerada una región de segunda y ha sido abandonada por el bipartidismo durante muchos años, especialmente por los socialistas, que han preferido pactar con el separatismo catalán y vasco.

–¿Cuáles son las propuestas de Vox para corregir esa situación?

–Tienen mucho que ver con la oposición a las políticas verdes y migratorias que vienen de Bruselas. Muchas cosas aparentemente no están en nuestra mano, pero algunas sí. Por eso exigimos una posición firme frente a esas políticas. La inmigración masiva está detrás del problema de inseguridad y del colapso de la vivienda, porque han entrado en España en los últimos cinco años 3 millones de personas y las viviendas son las mismas, los policías en las calles son los mismos, y los hospitales y las ayudas sociales. Y después todo lo que tiene que ver con las políticas verdes, con el exceso de regulación en el campo, con el hecho de que no se pueden limpiar los montes y los cauces, lo que ocasiona problemas de todo tipo. Inundaciones, incendios…

–¿Considera que esos problemas más generales, como la inmigración, afectan al deterioro de los servicios públicos en Extremadura?

–En Extremadura y en toda España. Y ya no hablo de inmigración ilegal. Cuando una población crece como consecuencia de la inmigración y los servicios públicos siguen siendo los mismos, se degradan y se colapsan. Las listas de espera, las ayudas sociales, al alquiler… Tiene que ver con el exceso de población inmigrante, y particularmente la seguridad con un tipo de población inmigrante que no respeta a las mujeres, con la llegada de religiones fanáticas. Es una de las cosas que hoy más nos preocupa a nosotros y a todos los europeos.

–En temas como inmigración las comunidades autónomas tienen pocas competencias, pero ¿cree que los gobiernos regionales pueden hacer algo más?

–Es así. En algunos lugares hemos logrado que se pueda emplear dinero público en la búsqueda de los padres de los que dicen no saber de dónde vienen y en el proceso de repatriación a sus países. Eso es perfectamente factible. Lo que no aceptamos es que PP y PSOE digan que no es competencia suya, pero gobiernan en la región, en la nación y en Europa. Los mismos partidos que aplican esas políticas son los que luego dicen que no es su competencia. Que presionen a sus partidos para que eso pueda cambiarse.