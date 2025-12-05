HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Santiago Abascal, presidente de Vox, ante el Arco de Trajano de Mérida. J. M. ROMERO

Elecciones en Extremadura

Abascal: «Si Guardiola se empecina, quizá el PP tenga que cambiar de candidato»

La formación que ya dio la llave de la Junta a la presidenta extremeña exige el rechazo a las políticas verdes y migratorias para llegar de nuevo a un acuerdo

Juan Soriano

Juan Soriano

Mérida

Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:13

Santiago Abascal (Bilbao, 1976) es como una estrella del rock. En un breve paseo por Mérida a primera hora de la mañana de un frío ... miércoles de diciembre le piden fotos, le desean suerte o simplemente le saludan. Presidente y fundador de Vox desde 2014, su presencia se ha convertido en habitual en las últimas semanas en Extremadura de cara a las elecciones del próximo día 21.

