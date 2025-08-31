HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La directora de Protección Civil, Virginia Barcones. EFE

El Gobierno da por terminada la oleada de incendios

Protección Civil cifra en más de 300.000 las hectáreas quemadas por 93 fuegos que han dejado también cuatro fallecidos

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Domingo, 31 de agosto 2025, 14:39

El Gobierno ha dado este domingo por terminada la ola de incendios que ha afectado principalmente al noroeste de la península durante agosto. «Este trágico ... episodio de la historia de nuestro país de grandes incendios forestales simultáneos en 20 días en una parte importantísima de nuestro país ha finalizado», ha señalado la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, que ha estimado las hectáreas quemadas en 300.000 hectáreas quemadas a falta de nuevas actualizaciones por parte de las comunidades autónomas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 83 años Antonio Masa Godoy, voz de la patronal durante cuatro décadas
  2. 2 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  3. 3 Pierde el control al volante y choca con coches aparcados y contenedores en Badajoz
  4. 4

    El Ayuntamiento de Badajoz pone en venta la Casa de las Aguas por 1,8 millones de euros
  5. 5

    El hospital Quirón enfila el último año de sus obras en la avenida de Elvas
  6. 6

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  7. 7 Cogida del novillo a un maletilla cuando se colocó de rodillas para torearlo
  8. 8 Un gol del meta del Pontevedra frustra al Cacereño
  9. 9 La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en una finca próxima a Logrosán
  10. 10

    Un verano entre explosiones en las casas de campo de Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Gobierno da por terminada la oleada de incendios

El Gobierno da por terminada la oleada de incendios