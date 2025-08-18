Rebollar es la población que más preocupa ahora en el incendio de Jarilla Los esfuerzos se centran en que las llamas no lleguen a esta población del Valle del Jerte y Bautista pide a los vecinos que no traten de defender sus propiedades y cultivos al haber veinte medios aéreos en la zona

Ahora mismo las condiciones meteorológicas de menos temperatura y mayor humedad pueden ayudar para empezar a controlar el fuego de Jarilla que sigue descontrolado en la frontera con Castilla León.

De manera general, en Extremadura han ardido ya este verano 30.000 hectáreas, con un perímetro total que sería de 315 kilómetros si sumamos todos los fuegos apagados o por apagar. El incendio de Jarilla, iniciado hace seis días en el norte de Cáceres, sigue siendo el más preocupante y sigue activo con 12.000 hectáreas quemadas ya y un perímetro que sigue creciendo y se acerca a los 140 kilómetros. El viento lo lleva a ratos hacia el Valle del Jerte o el Valle del Ambroz y su penetración en Castilla León empieza a preocupar en esta otra comunidad. Según han explicado desde el ejecutivo extremeño al término de la reunión matutina del CECOPI, durante este lunes los esfuerzos se están centrando, de nuevo, en el flanco norte que linda con la provincia de Salamanca, concretamente en la cuerda de la ladera superior del Valle del Jerte y que amenaza a los municipios de Navaconcejo, Tornavacas, Jerte «pero nos preocupa muchísimo Rebollar, donde vamos a procurar que no sufra el casco urbano de la localidad y en la medida de lo posible los cultivos, que es medio de vida de los vecinos», ha explicado esta mañana tras la reunión del CECOPI Abel Bautista, consejero de Interior de la Junta de Extremadura.

Precisamente a los vecinos de Rebollar (196 habitantes) se ha dirigido Bautista haciendo un llamamiento para que no se pongan en peligro intentando salvar sus propiedades debido a la concentración de medios aéreos -veinte- que hay ahora mismo trabajando en la zona cada uno con cargas superiores a los 3.000 kilos que es exponencial desde una altura considerable. «En este momento es mejor permanecer a la espera», ha zanjado.

Para el consejero, las condiciones metereológicas son mejores. «Pero lo que vale en un sitio no vale en otro», ha dicho refiriéndose a los cambios en la dirección del viento teniendo en cuenta la orografía, «llena de hoyas», como es el caso de Hervás, que sigue confinada aunque la situación es hoy menos amenazante que ayer, según algunos vecinos. En cualquier caso, Bautista ha señalado como favorable que la temperatura este lunes sea seis grados menos y desde esta noche la humedad que se prevé será del 70%. «Esto puede hacer que (el fuego) avance de manera más lenta teniendo en cuenta de que en el flanco norte no hay capacidad para la extinción, pero si bien hemos estado durante días defendiéndonos del incendio ahora podemos pasar a atacar ese monstruo».

Los confinamientos decretados (Hervás), así como las evacuaciones (Rebollar, Gargantilla) se mantienen todas tras la reunión del CECOPI, que ha anulado hoy la evacuación ordenada ayer en la urbanización Cuartos de Baño, si bien en este caso esta medida tuvo que ver con el incendio de Aliseda.