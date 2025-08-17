HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Se levanta el confinamiento para los vecinos de Casas del Monte y Segura de Toro
Los vecinos de la urbanización Viñas de la Mata, desalojados ayer por el incendio en Casar de Cáceres, pueden volver a sus casas

María Fernández

María Fernández

Cáceres

Domingo, 17 de agosto 2025, 22:08

El incendio originado en Jarilla avanza pero trae buenas noticias para los vecinos de Casas del Monte (760 personas) y Segura de Toro (180), ya que se ha determinado levantar el confinamiento para las dos poblaciones. En ambos casos, se ha recomendado no usar las piscinas naturales para evitar la afluencia de usuarios externos a las localidades.

Por otra parte, según se ha decidido en la última reunión del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado), que está gestionando los incendios en Extremadura, siguen confinados los habitantes de Hervás (3.900) y evacuados tanto los de Gargantilla (casi 400) y Rebollar (unos 250), como los de las zonas periurbanas de Hervás (unas 80 casas en Horcajo, El Orillar, La Manguilla y el Cabezo) y los usuarios del camping Pinajarro y del albergue Valle del Ambroz.

El fuego originado en la tarde-noche del pasado martes en Trasierra y que ha avanzado hasta los valles del Ambroz y el Jerte ya ha arrasado 11.000 hectáreas. Extremadura combate el fuego, próximo ya al límite geográfico entre la región y Castilla y León, con la dificultad de las condiciones meteorológicas.

Este domingo, se ha anunciado que medios de Eslovaquia y Alemania se incorporarán en los próximos días a la extinción del incendio de Jarilla. En concreto, desde el país eslovaco se ha puesto a disposición un helicóptero para la región (que podría operar desde el martes) y desde el alemán, se ha enviado un listado de medios que han evaluado los técnicos del Infoex para determinar una selección.

Además, la comunidad podrá contar con más medios: 20 patrullas de la Brigada Extremadura XI de Bótoa que harán funciones de presencia, vigilancia y disuasión en otras partes del territorio que no sean la de la emergencia, así como un dispositivo de refuerzo con 4 máquinas pesadas de la Armada que se desplazarán desde Rota (Cádiz).

Incendios del Casar y Aliseda

Respecto al incendio en Casar de Cáceres, también se ha acordado que los vecinos de la urbanización Viñas de la Mata puedan volver a sus casas.

En cuanto al fuego en Aliseda, sigue desalojada la urbanización Cuartos de Baños, unas 25 personas.

