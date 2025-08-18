Orden de evacuación de casas diseminadas en Navaconcejo, Cabezuela, Jerte y Tornavacas por el fuego de Jarilla

El avance del fuego de Jarilla, desde el parking de Los Pilones. El fuego, visto desde el aire.

Siguen las evacuaciones por el avance de los incendios en Extremadura, ahora en el Valle del Jerte. La evolución del fuego de Jarilla, con 130 kilómetros de perímetro, hizo que el mando único de la emergencia ordenara anoche el desalojo de casas diseminadas de la ladera norte en los términos municipales de Navaconcejo, Cabezuela del Valle, Jerte y Tornavacas, según informó el consejero de Presidencia, Abel Bautista. Este lunes también hay nuevas evacuaciones por el fuego de Aliseda. Se procedió al desalojo de las viviendas de campo situadas en el kilómetro 13 de la carretera que Cáceres-Badajoz, la N-523. Afecta a las construcciones ubicadas frente al Mesón La Cabaña, en el término municipal de Cáceres. «Las obras de la autovía han servido de cortafuegos», señaló esta mañana un responsable de este negocio.

De los incendios de Extremadura que han sido noticia este verano, el de Jarilla que comenzó el martes pasado en el norte de Cáceres y avanza hacia Castilla y León, presentaba ayer unas cifras que le confieren entidad suficiente para entrar en la lista negra de los más devastadores de la región: 130 kilómetros de perímetro, 11.000 hectáreas consumidas por las llamas, poblaciones confinadas (Casas del Monte y Segura de Toro terminaron de estarlo anoche, pero ayer se añadió la turística Hervás) y dos evacuadas (Rebollar y Gargantilla, además de algunas casas periféricas de Hervás, y en las últimas horas de cuatro municipios del Valle dle Jerte; ayer también pudieron regresar los residentes de Viñas de la Mata, en Casar de Cáceres) cuyos vecinos han dormido la mayoría en casas de familiares o en el recinto de la Bombonera habilitado en Plasencia. Por tener una referencia, aún se recuerda el incendio de Valencia de Alcántara del año 2003 como uno de los peores y entonces fueron 9.750 las hectáreas que ardieron.

Tanto la presidenta del Ejecutivo extremeño, María Guardiola, como su consejero de Presidencia, Abel Bautista, describieron ayer que el flanco norte del incendio de Jarilla que amenaza en estos momentos Hervás se encuentra «desbocado», mientras reconocían que «el despliegue del Infoex ya no da más de sí».

Su avance hacia Hervás se intentaba frenar ayer con 50 bomberos, dos equipos de maquinaria completo, seis agentes del medio natural, seis técnicos de extinción, dos BRIF, dos secciones de la UME con 140 efectivos y 17 medios aéreos.

Pese a la propagación de las llamas por el Valle del Ambroz anoche se pudo levantar el confinamiento de Casas del Monte y Segura de Toro

Los bomberos peleaban con el fuego en la popular pista Heidi de Hervás, y el camping Pinajarro fue desalojado

«Es un incendio que tiene sus propias condiciones meteorológicas, que se puede decir que tiene vida propia», subrayaba Bautista para indicar que va a ser difícil conseguir apagarlo con independencia de que mejoren o no las condiciones de viento y temperatura.

Pero el avance del fuego de Jarilla, que ayer devoraba el Puerto de Honduras camino de Castilla y León, no terminaba de estabilizarse por el sur, en el flanco que mira a Plasencia, por culpa del viento de la tarde. Ello impidió que estos recursos enviados por el Ministerio de Defensa pudieran reubicarse donde el fuego daba más batalla, en el norte, en las inmediaciones de la turística localidad de origen judío, que en verano dobla su población y, según su alcaldesa, Gloria Vizcaíno, roza los 10.000 habitantes en estos días del puente de agosto aunque su población oficial es de 4.000.

ALGUNAS CIFRAS hectáreas han ardido ya en Extremadura en lo que va de verano, uno de los peores De esta superficie, 11.000 hectáreas corresponden al incendio iniciado en Jarilla (Cáceres) el martes pasado, el más grave y que aún no está controlado

130 kilómetros de perímetro tiene el incendio de Jarilla cuyo flanco sur da a Plasencia y el norte, descontrolado, a Castilla León por el Valle del Ambroz.

Es la población confinada este fin de semana Hervás, con cerca de 10.000 vecinos en estas fechas. Ayer se levantó el confinamiento para Casas del Monte y Segura de Toro.

pueblos evacuados Rebollar y Gargantilla, así como algunos núcleos aislados de Hervás. Viñas de la Mata decayó ayer.

Ayer a las nueve de la mañana la regidora de la principal localidad del Ambroz traía la orden de confinar a sus vecinos, que veían caer pavesas en el municipio, si bien otras viviendas diseminadas en zonas periurbanas del norte de Hervás habían sido directamente evacuadas por precaución. Unas 80 en total. Mientras, los bomberos forestales se enfrentaban a las llamas por encima de la población en la popular pista Heidi tan visitada por los senderistas y de donde se obtienen vistas espléndidas de la zona que van a tardar en volver.

Otro espacio que fue desalojado de manera preventiva fue el cámping Pinajarro, por debajo de Hervás y que se encontraba al cien por cien de su aforo cuando las llamas asomaron desde el Valle del Jerte hacia el Ambroz este fin de semana. Según explicó a este diario una de sus responsables, la última familia salió ayer del camping a la una de la tarde y todo el desalojo se produjo de manera ordenada. Lo explicaba mientras observaba cómo el fuego seguía bajando por el monte y se encontraba cada vez más cerca del núcleo urbano de Hervás.

Además, se recomendó la evacuación voluntaria del centro de alto rendimiento, donde este verano hay menores.

Asimismo, aunque se levantó el confinamiento mencionado de Segura de Toro y Casas del Monte, tras la reunión de la noche del CECOPI se recomendó no hacer uso de las piscinas naturales «para evitar la afluencia de usuarios externos la localidad».

El resto de incendios que ha venido sufriendo la comunidad esta semana ha tenido una evolución más favorable, pese a las reactivaciones puntuales que se producen normalmente por la tarde. El que ha afectado al término municipal de Burguillos del Cerro se daba ayer por estabilizado. En el de Aliseda, sin embargo, continúan evacuados los vecinos de Cuartos de Baño.