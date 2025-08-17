Confinan Hervás por la cercanía del fuego de Jarilla, que también obliga a evacuar Gargantilla El incendio sigue descontrolado en el frente del Valle del Ambroz y ya se encuentra a siete kilómetros del límite con Castilla y León

Pablo Calvo Badajoz Domingo, 17 de agosto 2025, 11:28 | Actualizado 12:18h. Comenta Compartir

El fuego de Jarilla, con 100 kilómetros de perímetro y que ya ha arrasado 9.000 hectáreas, se acerca a Hervás y presenta una evolución desfavorable. La localidad (casi 4.000 habitantes) ha sido confinada y la de Gargantilla (algo más de 300 habitantes), además, será evacuada.

Los servicios forestales no pueden con la extinción de las llamas, en Hervás caen pavesas y los vecinos consideraban estaba mañana inevitable el confinamiento, al que ya estan sometidos también los de Casas del Monte y Segura de Toro, localidades todas ellas del Valle del Ambroz, la zona hacia la que desde el comienzo de este fuego, hace cinco días, se quería evitar a toda costa que se propagaran las llamas, pero que no se ha logrado. Además, en el flanco del Valle del Jerte, donde también ha entrado, sigue la evacuación de la pequeña localidad de Rebollar. Una veintena de vecinos han pasado la noche en el pabellón de la Ciudad Deportiva de Plasencia, y el resto (dos centenares aproximadamente) en casas de familiares o en otras casas de su propiedad.

Abel Bautista, consejero de Presidencia, admitía en la noche del sábado que los servicios de extinción no pueden con el 70% del fuego de Jarilla, que se encuentra «en manos de cómo evolucionen las condiciones meteorológicas». Esta idea se mantiene este domingo, pero ha precisado que el foco además «ya tiene sus propias condiciones meteorológicas, es un incendio con vida propia». «Está absolutamente desbocado y está a 7 kilómetros del límite con Castilla y León», ha agregado el mando superior.

El resto de incendios activos, que ya han quemado más de 25.000 hectáreas desde el pasado martes en el conjunto de la región, presentan tras la madrugada de este domingo una mejor evolución, según ha indicado la propia presidenta de la Junta, María Guardiola, tras la última reunión del CECOPI.

Se consideran estabilizados los de Malpartida de Plasencia, Casares de las Hurdes, Azuaga, Trujillo, Casasa de Don Pedro, Cuacos de Yuste, Buguillos de Cerreo, Salvaleón, Llerena y Casar de Cáceres, que afectó en el caso de este último a la urbanización Viñas de la Mata con importantes afecciones. Asimismo, en Extremadura en estos momentos hay otros tres fuegos activos, y el de Aliseda es el más relevante.

En cualquier caso, el cuarto, el de Jarilla, es el más preocupante con diferencia, con los frentes antes mencionados y también hacia el sur, hacia Valcorchero, en Plasencia. Este, no obstante, ha tenido una evolución positiva durante la última noche. Bautista ha indicado que se considera «relativamente estabilizado».

Su avance hacia Hervás se va intentar frenar con todos los medios disponibles, terrestres y aéreos: 50 bomberos, dos equipos de maquinaria completo, seis agentes del medio natural, seis técnicos de extinción, dos BRIF, dos secciones de la UME con 140 efectivos y 17 medios aéreos.

La carretera del Puerto de Honduras que une Ambroz y el Jerte se encuentra cerrada al tráfico desde ayer.

Asimismo, Guardiola ha explicitado esta mañana que la petición al Gobierno central de contar con más medios «no ha sido atendida hasta el momento y el delegado del Gobierno nos ha comunicado en la reunión del CECOPI que no hay capacidad para mandar más». La presidenta de la Junta también ha explicado que en la noche del sábado el consejero de Gestión Forestal participó en una reunión con la UME para analizar los recursos que se necesitan. «Doy las gracias a la UME por el trabajo extraordinario que está realizando en nuestra región, pero lo que necesitamos es un refuerzo de personal del Ejército de Tierra.