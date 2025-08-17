Extremadura descarta pedir el nivel 3 de emergencia que plantea el PSOE Ese nivel de emergencia cedería la gestión de los incendios al Gobierno central, pero el consejero de Presidencia de la Junta insiste en que lo que se necesita es que manden más medios desde Madrid, «no un debate artificial e interesado»

El PSOE extremeño ha pedido hoy a la Junta de Extremadura que la comunidad pida el nivel 3 de emergencia ante la grave situación de incendios que está atravesando. Este nivel 3 cedería las competencias en la gestión de los mismos al Gobierno central. La Junta de Extremadura, por su parte, descarta este planteamiento que el PSOE ha expresado mediante una nota de prensa en la que afirma que el fin es «activar todos los recursos disponibles y permitir una coordinación más eficaz con el Gobierno de España».

Y añade el PSOE «En un momento especialmente delicado, con centenares de personas evacuadas y un importante impacto sobre el patrimonio natural de Extremadura, es necesario actuar con determinación, unidad y máxima responsabilidad institucional. La prioridad debe ser la protección de las personas, el medio ambiente y los bienes afectados por esta emergencia. El nivel 3 de emergencia está previsto precisamente para situaciones como la actual y su activación permitiría la intervención directa del Estado en tareas de coordinación y refuerzo de los medios autonómicos. Se trata de una herramienta legal que debe valorarse con objetividad y sentido común, sin demoras ni condicionantes políticos».

El nivel 2 de emergencia requiere una colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas, como en la actualidad. Representa un estado de alerta que refleja un riesgo alto, caracterizado por la posibilidad de daños significativos o riesgo para la vida humana, propiedades e incluso entornos naturales de gran valor ecológico. La declaración de este nivel activa una respuesta intensiva que incluye el despliegue de personal adicional y equipos especializados de extinción.

El nivel 3 que demanda el PSOE extremeño implica un único mando central. Se trata de una emergencia nacional que debe ser declarada directamente por el Gobierno debido al riesgo extremo que representa. En esta fase, el incendio supone una grave amenaza para vidas humanas y bienes a gran escala.

El consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura ya descartó la posibilidad de pedir el nivel 3 hace dos días cuando explicó que la situación no es comparable con la del apagón del pasado 28 de abril, cuando se dio este nivel de emergencia ante el desconocimiento absoluto de lo que estaba pasando en una infraestructura que es nacional y sobre la que la comunidad no disponía de información.

Esta tarde, Bautista ha vuelto a explicar que «esto no es un problema de gestión sino de medios. y los medios que la Delegación del Gobierno dice que el Gobierno de España tiene para dejarnos son veinte patrullas de la Brigada Extremadura XI y cuatro máquinas pesadas (...) si el Gobierno de España solo pone esto a disposición y no el resto (de lo que la Junta ha pedido) el nivel 3 no aportaría absolutamente nada. Aquí lo que hace falta de que vengan medios humanos y materiales y que se haga caso a la petición que se ha hecho. ¿De qué valdría un nivel 3 en un incendio de 130 kilómetros de perímetro que no se puede abordar con los medios que tiene el Gobierno de España?, ¿para qué sirve el nivel 3? para retrasar y para entorpecer y estar descoordinados. Es un debate artificial y absolutamente interesado para que a río revuelto haya ganancia de pescadores, es un debate para gente que pretende obtener votos con esta petición del nivel 3 que entretiene a mucha gente que milita en la batalla del relato y no en la de la gestión», ha dicho hoy domingo el consejero de Presidencia de la Junta.

Para Bautista, hay que colaborar. «La vía es mandar medios a la comunidad autónoma y poner a disposición de la dirección de la extinción de incendios todos los medios posibles. Si recorremos juntos el camino llegaremos a la meta lo antes posible porque aquí aún quedan días», ha declarado.