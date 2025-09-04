El pueblo de Extremadura que se ha convertido en el último escenario de 'MasterChef Celebrity 10' El programa de Televisión Española ha escogido este pueblo de Cáceres como escenario de su última prueba de exteriores

Irene Toribio Jueves, 4 de septiembre 2025, 08:37

'MasterChef Celebrity 10' ya ha encendido sus fogones y lo ha hecho con un aire más extremeño que nunca. Entre sus concursantes VIP se encuentra, en esta edición, la cantante cacereña Soraya Arnelas, que ya aprovechó su primer cocinado para hacer un guiño a nuestra región con un ingrediente principal de carácter tan extremeño como ella. Y su segundo programa también promete hacer honor a nuestra tierra: su prueba de exteriores tendrá como escenario uno de los pueblos más bonitos de Extremadura y de España, ya que se encuentra incluido en la asociación 'Los Pueblos Más Bonitos de España'.

Se trata de un rincón de Extremadura donde perderse por su casco histórico es como viajar a otra época, un escenario de película que incluso conquistó a los creadores de 'Juego de Tronos', una de las series más exitosas de la historia. Desde su impontente castillo hasta sus palacios renacentistas, Trujillo no deja a nadie indiferente, y así lo sabe el equipo de 'MasterChef'.

Ampliar Imagen de la grabación de MasterChef Celebrity 10 Ayuntamiento de Trujillo

Desde su Plaza Mayor, los aspirantes de 'MasterChef Celebrity 10' se pondrán sus delantales el próximo lunes para enfrentarse a una nueva prueba por equipos. Así lo ha anunciado el propio ayuntamiento de la localidad: «Desde Trujillo, estamos emocionados de ver a los celebrities enfrentarse a nuevos desafíos culinarios. ️Recordar que este día, en el que celebramos la riqueza de nuestra querida Extremadura, será aún más especial al disfrutar de la magia de la gastronomía y el espectáculo de la creatividad en la pantalla», señalan.

Y es que esta puesta en valor de nuestra región llega el próximo lunes, día en que celebramos, precisamente, el Día de Extremadura. Una doble razón para celebrar el orgullo regional.