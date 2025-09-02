Soraya rinde homenaje a Extremadura en 'MasterChef Celebrity' con este ingrediente típico de la región La cantante cacereña utilizó la torta del Casar como protagonista de su primera elaboración en el programa de Televisión Española

Irene Toribio Martes, 2 de septiembre 2025, 08:49 Comenta Compartir

Allá donde va, Soraya Arnelas lleva su tierra por bandera. La cantante extremeña, natural de Valencia de Alcántara (Cáceres), ha demostrado ser uno de los rostros conocidos que más presume de Extremadura, su gente, su paisaje y su gastronomía. Si hace unas semanas aprovechaba su regreso a la región durante sus vacaciones de verano para ejercer casi de guia turística ante sus miles de seguidores en redes, ahora ha vuelto a 'barrer pa' casa' en su primer programa en 'MasterChef Celebrity 10'.

Los jueces arrancaban la edición soplando las velas por el décimo aniversario del programa y Soraya entonó el «cumpleaños feliz» para dar la bienvenida a la primera edición. Tras ello arrancaba la primera prueba: preparar «tres bocaditos» 'finger food', es decir, que se pudieran comer con las manos, con el ingrediente que los concursantes habían encontrado en su espacio de cocina y que estaba estrechamente relacionado con sus lugares de origen. En el caso de Soraya era un ingrediente tan típico de la región como es la torta del Casar.

Un paseo por la dehesa

La extremeña hizo tres bocaditos: un brioche de cordero con una crema de queso, una tosta de queso con miel y crujientes de pistacho y almendra, y lolipops de queso bañados con huevo y panko. Aunque sonaba exquisito, parece que no terminó de conquistar a los jueces... «Faltan muchas cosas aquí, entre estética y gusto... este es uno de los mejores quesos del mundo, pero no se puede poner siete cucharadas de queso en un plato porque es muy potente. Hay ganas de agradar pero no se ha entendido la prueba», le decía contundente Pepe Rodríguez.

Aunque su primera prueba no fue precisamente un éxito, volvió a poner en valor los ingredientes de la tierra y recibió el ánimo de compañeros y jueces.

Concursantes de 'MasterChef Celebrity 10'

En esta edición de MasterChef, Soraya se batirá cada semana en duelo de delantales con rostros muy conocidos de diferentes ámbitos. Entre los concursantes se encuentran el presentador Quique Torito, el actor Alejo Sauras, la colaboradora y actriz Rosa Benito, el exfutbolista Miguel Torres, los presentadores de televisión Mariló Montero y José Manuel Parada, el cantante Juanjo Bona, la rapera Mala Rodríguez, la presentadora y guionista Valeria Ros, el músico y colaborador de Radio Nacional Necko Vidal, la influencer y actriz Masi, la actriz y cantante Charo Reina, el humorista y actor David Amor, la periodista Valeria Vegas y el ilusionista y mentalista Jorge Luengo.

En este primer programa, los concursantes tuvieron que despedirse, ya, de Necko Vidal, que se convirtió en el primer expulsado de la nueva edición.