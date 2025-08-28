La antigua fábrica de un pueblo de Extremadura que ahora es un templo gastronómico recomendado por la Guía Repsol Una antigua fábrica textil, aceite de oliva y jabón, convertido en hotel y restaurante, donde la cocina local se reinventa con creatividad y productos de la comarca

Sobre los restos de una antigua fábrica textil, aceite de oliva y jabón, se levanta en plena Sierra de Gata un precioso Hotel Rural 4 estrellas en el que puedes comer un menú recomendado por la Guía Repsol por menos de cien euros. Además, para completar la experiencia, puedes dormir en sus habitaciones, que ya te adelantamos que tienen mucho encanto... Hablamos de A Velha Fábrica, situada al Noroeste de la provincia de Cáceres y al sur de la provincia de Salamanca, en el pueblo de Valverde del Fresno. Es uno de los nueve hoteles extremeños donde se come de maravilla, tal y como nos contaba hace unas semanas Alba Baranda.

En este precioso rincón de Valverde del Fresno puedes disfrutar de una experiencia gastronómica sin igual: cuenta con dos restaurantes con una categoría de 4 tenedores, uno, el Restaurante A Velha Fábrica, de amplias dimensiones donde se puede disfrutar de un exquisito servicio y una delicada atmósfera donde degustar productos autóctonos elaborados de forma vanguardista.

El otro, más exclusivo, está reservado para tan sólo 16 comensales. El Restaurante Carlos Carrasco ofrece un impresionante menú degustación de 16 pases, que convierten la experiencia en un viaje gastronómico por la comarca y Portugal a través de diferentes elaboraciones con muchos de los principales productos de la zona.

Su restaurante forma parte del sistema solar de la Guía Repsol 2025 como recomendado y se puede disfrutar su menú degustación por 95 euros.

Menús en A Velha Fábrica

Disponen de dos menús: el menú del día, por 25 euros, o el menú degustación, por 95.

Menú del día

PRIMER PLATO (a elegir)

Ensalada de Tomate, Aceite, Cebolla y Orégano

Vieira del pacífico (zamburiñas) con ajo aceite

Gazpacho verde de poleo

Revuelto de morcilla patatera con perejil

SEGUNDO PLATO

Pluma Ibérica a la Brasa con Salsa de Frutos Rojos

Huevos Rotos con Jamón

Bacalao al josper regado con AOVE Vieiru

POSTRES

Serradura portuguesa

Tarta de Queso

Cremoso de Limón

Helados Variados

Precio 25€ - Incluye vino tinto de la Casa, gaseosa, agua y pan, Postre y Café (suplemento de 4€ si se seleccionan dos platos del Segundo pase en sustitución de uno del primero).

Menú degustación

RESTAURANTE CARLOS CARRASCO

Sólo con reserva previa +34 659 113 673

Aceitunas Manzanilla Cacereña

Puerro en texturas con aceite verde

Carpaccio de presa ibérica, cebolla morada y encurtidos

Tartar de carabinero con mayonesa fina de curry

Crema fina de carabinero con AOVE Vieiru

El cabrito y su croqueta

Su versión del «bacalhao a bras»

Vieira, pulpo, parmenttier y huevas de trucha

Lomo de bacalao confitado y su pil pil

Magret de pato, salsa de calvados y compota de manzana

Pluma ibérica 100% bellota con salsa de trufa

Pre postre cítrico

Tarta de queso semi líquida, la de A Velha Fábrica.

Precio menú: 95.00€/persona - Opción de maridaje 6 vinos: 35.00€/persona (IVA incluido).

Dormir en A Velha Fábrica

Para completar la experiencia gastronómica, en A Velha Fábrica puedes quedarte a dormir. Cuenta con habitaciones tipo dúplex, piscina de agua salada, restaurantes… y todo enclavado en un espacio único cargado de historia.