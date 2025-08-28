La antigua fábrica de un pueblo de Extremadura que ahora es un templo gastronómico recomendado por la Guía Repsol
Una antigua fábrica textil, aceite de oliva y jabón, convertido en hotel y restaurante, donde la cocina local se reinventa con creatividad y productos de la comarca
Jueves, 28 de agosto 2025, 15:45
Sobre los restos de una antigua fábrica textil, aceite de oliva y jabón, se levanta en plena Sierra de Gata un precioso Hotel Rural 4 estrellas en el que puedes comer un menú recomendado por la Guía Repsol por menos de cien euros. Además, para completar la experiencia, puedes dormir en sus habitaciones, que ya te adelantamos que tienen mucho encanto... Hablamos de A Velha Fábrica, situada al Noroeste de la provincia de Cáceres y al sur de la provincia de Salamanca, en el pueblo de Valverde del Fresno. Es uno de los nueve hoteles extremeños donde se come de maravilla, tal y como nos contaba hace unas semanas Alba Baranda.
En este precioso rincón de Valverde del Fresno puedes disfrutar de una experiencia gastronómica sin igual: cuenta con dos restaurantes con una categoría de 4 tenedores, uno, el Restaurante A Velha Fábrica, de amplias dimensiones donde se puede disfrutar de un exquisito servicio y una delicada atmósfera donde degustar productos autóctonos elaborados de forma vanguardista.
El otro, más exclusivo, está reservado para tan sólo 16 comensales. El Restaurante Carlos Carrasco ofrece un impresionante menú degustación de 16 pases, que convierten la experiencia en un viaje gastronómico por la comarca y Portugal a través de diferentes elaboraciones con muchos de los principales productos de la zona.
Su restaurante forma parte del sistema solar de la Guía Repsol 2025 como recomendado y se puede disfrutar su menú degustación por 95 euros.
Menús en A Velha Fábrica
Disponen de dos menús: el menú del día, por 25 euros, o el menú degustación, por 95.
Menú del día
PRIMER PLATO (a elegir)
Ensalada de Tomate, Aceite, Cebolla y Orégano
Vieira del pacífico (zamburiñas) con ajo aceite
Gazpacho verde de poleo
Revuelto de morcilla patatera con perejil
SEGUNDO PLATO
Pluma Ibérica a la Brasa con Salsa de Frutos Rojos
Huevos Rotos con Jamón
Bacalao al josper regado con AOVE Vieiru
POSTRES
Serradura portuguesa
Tarta de Queso
Cremoso de Limón
Helados Variados
Precio 25€ - Incluye vino tinto de la Casa, gaseosa, agua y pan, Postre y Café (suplemento de 4€ si se seleccionan dos platos del Segundo pase en sustitución de uno del primero).
Menú degustación
RESTAURANTE CARLOS CARRASCO
Sólo con reserva previa +34 659 113 673
Aceitunas Manzanilla Cacereña
Puerro en texturas con aceite verde
Carpaccio de presa ibérica, cebolla morada y encurtidos
Tartar de carabinero con mayonesa fina de curry
Crema fina de carabinero con AOVE Vieiru
El cabrito y su croqueta
Su versión del «bacalhao a bras»
Vieira, pulpo, parmenttier y huevas de trucha
Lomo de bacalao confitado y su pil pil
Magret de pato, salsa de calvados y compota de manzana
Pluma ibérica 100% bellota con salsa de trufa
Pre postre cítrico
Tarta de queso semi líquida, la de A Velha Fábrica.
Precio menú: 95.00€/persona - Opción de maridaje 6 vinos: 35.00€/persona (IVA incluido).
Dormir en A Velha Fábrica
Para completar la experiencia gastronómica, en A Velha Fábrica puedes quedarte a dormir. Cuenta con habitaciones tipo dúplex, piscina de agua salada, restaurantes… y todo enclavado en un espacio único cargado de historia.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.