Pepe Rodríguez y la vanguardia culinaria se dan cita en Badajoz para poner en valor la gastronomía extremeña

El chef, jurado de MasterChef, y otros grandes nombres de la cocina participarán en la II Feria Agroalimentaria Espiga de Caja Rural de Extremadura

Irene Toribio

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:06

Badajoz se prepara para un evento cargado de alta cocina y productos extremeños. La II Feria Espiga de Caja Rural de Extremadura, que tendrá lugar el próximo mes de noviembre, continúa anunciando nuevos participantes de primera línea en el mundo de la cocina y la difusión de la gastronomía. La cita, que contará con Toño Pérez y José Pizarro como embajadores, reunirá a profesionales, productores y amantes de la gastronomía en torno a una programación de 'showcookings', talleres, charlas, concursos y degustaciones que ponen en valor la excelencia de los productos extremeños.

Será en IFEBA, del 21 al 24 de noviembre, y reunirá a figuras de referencia en la cocina, la comunicación gastronómica y la divulgación. Entre las nuevas incorporaciones destaca Pepe Rodríguez, chef con una Estrella Michelin en su restaurante El Bohío y popular gracias a su participación como jurado en el programa de Televisión Española Masterchef.

A Rodríguez se le suman otros reconocidos nombres como David de Jorge, más conocido como 'Robin Food', cocinero y divulgador televisivo; David Gibello, chef extremeño conocido por su estilo cercano y su capacidad de divulgación en redes sociales; Óscar Geadas, chef portugués con estrella Michelin e impulsor de la cocina transfronteriza; Fernando Bárcenas, profesional ligado al mundo agroalimentario y la innovación gastronómica que fue durante 11 años jefe de cocina de Arzak.

También participarán Eduardo Casquero, experto en cocina creativa y ponente habitual en encuentros culinarios; María Kindelán, comunicadora y especialista en alimentación saludable; Eugenio Garrido, cocinero y formador con trayectoria en la difusión de la cocina tradicional; María Ritter, directora de la revista Club de Gourmets, voz autorizada en el periodismo gastronómico; Mónica Rius, profesional de la gestión cultural y gastronómica; los Hermanos Golimbeo, dúo creativo de cocina y redes sociales, referentes en gastronomía digital; Laura Ponts, 'food stylist' e 'influencer' gastronómica, reconocida por sus imágenes culinarias.

Además, también acudirá Olivia, concursante de Masterchef Junior, joven promesa de la cocina y ejemplo de talento emergente; entre otras sorpresas e invitados.

Embajadores de la II Feria Espiga de Caja Rural de Extremadura

La II Feria Espiga cuenta con dos embajadores de excepción: Toño Pérez, chef del restaurante Atrio de Cáceres con dos estrellas Michelin y referente de la alta cocina extremeña; y José Pizarro, cocinero extremeño afincado en Londres, embajador internacional de la cocina española.

Una apuesta por la gastronomía extremeña

La Feria Espiga es mucho más que un evento gastronómico: es un punto de encuentro entre tradición e innovación donde los visitantes podrán descubrir desde los productos más emblemáticos de la despensa extremeña –vinos, aceites, quesos, ibéricos– hasta las propuestas más innovadoras de jóvenes emprendedores.

Además, la programación incluye espacios para profesionales, con mesas redondas y jornadas técnicas, y actividades abiertas al público general, como degustaciones, catas y espectáculos culinarios. Todo ello convierte a la Feria en una experiencia única que combina formación, entretenimiento y promoción de la región.

