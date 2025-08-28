Una fortaleza templaria, cinco torres y una momia: así es el pueblo más bonito de Badajoz

Aquí la historia se escribe en piedra. Recorrer sus calles supone perderte entre muros cargados de historia y empedrados que te trasladan a las ciudades templarias del siglo XIII, donde cada sombra parece guardar secretos milenarios. Jerez de los Caballeros conserva ese aire de fortaleza medieval que parece sacado del mejor de los libros de caballeros y cruzadas. Sus torres vigilantes, su muralla imponente... Este pueblo de Badajoz guarda ese aura de misterio que hace que caminar por sus calles se sienta como retroceder en el tiempo. Una joya histórica de Extremadura que ha sido capaz de conquistar a la prensa nacional e internacional.

La revista Viajar ha escogido Jerez de los Caballeros como el pueblo más bonito de Badajoz y se encuentra en la lista oficial de pueblos más bonitos de España. Y estos títulos no son suerte ni casualidad. Esta ciudad templaria conserva su trazado medieval, con la muralla y el castillo guardando los secretos de un pasado escrito, paso a paso, por templarios y nobles que dejaban su huella en cada piedra.

Jerez de los Caballeros funde tradición, naturaleza, cultura y misterio, cualidades dignas de atraer visitantes.

La ciudad de las torres

A 75 km al sur de Badajoz, sobre el curso del río Ardila y ubicada entre dehesas y colinas , Jerez de los Caballeros es un destino que sorprende desde el primer vistazo. Su skyline ya es prometedor: cuatro torres presiden la localidad ante los ojos de quienes la pisan.

- Iglesia de San Bartolomé. Esta iglesia barroca es famosa por su altísima y colorida torre. Está revestida de azulejos azules y en su interior, el altar mayor tallado en madera y la pila bautismal de Vasco Nuñez de Balboa. Esta iglesia guarda, además, uno de los secretos mejor guardados de la ciudad...

- Iglesia de San Miguel Arcángel. Ubicada en la Plaza de España, su torre es visible desde cualquier punto, de hecho es el faro espiritual de la ciudad.

- Iglesia de Santa Catalina. De gran valor artístico, y un conjunto de altares laterales que reflejan diferentes estilos barrocos y renacentistas.

- Iglesia de Santa Maria de la Encarnación. Es la iglesia más antigua de la ciudad y un ejemplo perfecto del equilibrio entre historia, arquitectura y espiritualidad.

La Torre del Reloj se considera, para muchos, la quinta torre que completa este fotograma de la población extremeña, cuna natal de Vasco Núñez de Balboa.

Ampliar Turismo de Jerez de los Caballeros

Su alcazaba y recinto amurallado

Su recinto amurallado es uno de los mejores conservados de España. Y así lo demuestra cada detalle. La alcazaba, de origen musulmán, fue conquistada y reformada por los templarios tras la Reconquista, y posteriormente por la Orden de Santiago.

Se trata de una fortaleza sobre la que se levanta su famosa torre del Homenaje, conocida como la Torre Sangrienta por su pasado bélico. Desde sus murallas se abre una panorámica sobre la ciudad que permite identificar cada torre y dejarse llevar por la historia de Jerez de los Caballeros.

Momias y pasadizos secretos

Pero además de su conjunto histórico-artístico digno de admirar, la ciudad conserva leyendas sobre tesoros escondidos y pasadizos secretos, que se relacionan con la fama de los templarios de proteger reliquias y riquezas.

En la Iglesia de San Bartolomé se esconde uno de los secretos mejor guardados de la ciudad: una momia. Se trata de Don Agustín Rubiales de Céspedes, tal y como contaban hace unos años en Canal Extremadura, un párroco de la localidad, cuyos restos se encontraron en el suelo de la iglesia durante una restauración y se decidió depositarlo en un lugar cercano a su entierro como homenaje. Ahora su cuerpo se encuentra en estado de momificación en el interior de la propia iglesia, y debido a su excelente estado de conservación, atrae a miles de visitantes cada año.

Sin duda, esta ciudad guarda secretos que susurran siglos de historia a quienes se animan a explorarla.