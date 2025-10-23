HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 22 de octubre, en Extremadura?
Bomberos del Infoex en una imagen de archivo. HOY

Los sindicatos piden a la Junta que reconvierta las 138 plazas de bombero, sin volver a convocarlas

Función Pública plantea eliminar las plazas al 50% de jornada de la oferta de 2023 y crearlas con una jornada anual del 100% en la de este año

Ana B. Hernández

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:23

Conjugar los intereses de los bomberos fijos, los temporales que ocupan en la actualidad las 138 plazas al 50% y evitar que estos puestos de ... empleo público se pierdan. Es el objetivo que persigue la Junta tras anunciar el pasado agosto la conversión de las plazas al 100% para dar estabilidad al colectivo. Pero cómo alcanzar ese fin es lo que por ahora no está claro. Función Pública plantea amortizar las plazas y crearlas de nuevo. Los sindicatos piden reconvertirlas ante la posibilidad de que la propuesta de la administración pueda suponer la pérdida de los puestos de trabajo.

