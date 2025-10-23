Los sindicatos piden a la Junta que reconvierta las 138 plazas de bombero, sin volver a convocarlas

Conjugar los intereses de los bomberos fijos, los temporales que ocupan en la actualidad las 138 plazas al 50% y evitar que estos puestos de ... empleo público se pierdan. Es el objetivo que persigue la Junta tras anunciar el pasado agosto la conversión de las plazas al 100% para dar estabilidad al colectivo. Pero cómo alcanzar ese fin es lo que por ahora no está claro. Función Pública plantea amortizar las plazas y crearlas de nuevo. Los sindicatos piden reconvertirlas ante la posibilidad de que la propuesta de la administración pueda suponer la pérdida de los puestos de trabajo.

Los bomberos que ocupan las plazas han recibido la comunicación de que serán cesados el 30 de noviembre, cuando finalizan los contratos por seis meses que tienen y que sus puestos serán amortizados. Y esta decisión ha generado malestar e incertidumbre tanto en los trabajadores como en los sindicatos que los representan, tras el anuncio de agosto.

«Cuando se dio el mensaje se hizo de manera ambigua, porque lo que no se dijo es que la reconversión de las plazas al 100% implicaba el despido», afirma Luis Manuel Gil, de USO. «No sé si el problema ha sido la mala explicación por parte de la Junta o una mala compresión por parte del resto, pero todos entendimos tras ese anuncio que seguirían los mismos bomberos», añade Juan José Samino, de CSIF.

Ambos representantes sindicales, junto a los de UGT, CC OO y SGTEX, han participado este miércoles en la primera reunión a las que les ha convocado la Junta para determinar de manera consensuada el futuro de las 138 plazas. Un encuentro en el que han estado el consejero de Gestión Forestal, Francisco Ramírez, pero también la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, competente en última instancia en la transformación de las plazas.

«Nos han planteado la amortización de las plazas y la creación de otras al 100% en la oferta de este año, pero hemos pedido que en lugar de esto se reconviertan», resume Erica Gutiérrez, de UGT. Las centrales han puesto sobre la mesa la posibilidad de que la propuesta de la Junta conlleve la pérdida de puestos de trabajo, «algo que no se había planteado Función Pública y que ahora estudiará», coinciden los representantes sindicales consultados.

Las plazas al 50% forman parte de la oferta de 2023, que la Junta ha dicho que sumará junto a la de 2022 a la ya convocada de 2021 antes de que acabe este año para elevar así las 449 plazas en juego hasta las 1.644 que centrarían la próxima oposición de Administración General, uno de los tres sectores autonómicos junto con Educación y Sanidad.

La propuesta de la Junta es sacar las 138 plazas de bomberos de la oferta de 2023, por tanto de esa próxima oposición, y crearlas en la de este año. «Pero esto puede suponer la pérdida de estos puestos, porque la tasa de reposición en vigor permite solo crear unas plazas determinadas, en función de fallecimientos y jubilaciones, por lo que a ese número total habría que restar ya estas plazas para bomberos, lo que podría suponer que se pierden en otras categorías», explica Luis Manuel Gil.

«Si además se trata de dar estabilidad en el menor tiempo posible a este colectivo, la solución de la Junta no es la más adecuada. No solo porque se perderían plazas de empleo público, sino porque se alargaría en el tiempo su cobertura definitiva», argumenta Erica Gutiérrez. «Los bomberos que las ocupan serían cesados, las plazas desparecerían y se tendrían que crear en la oferta de este año y se volverían a cubrir de manera temporal en buena medida hasta que salieran a oposición». La administración tiene tres años de plazo para sacar a oposición una oferta pública de empleo.

Por eso la mayor parte de las centrales han pedido que, en lugar de amortizar las plazas y crearlas, se reconviertan al 100% en la oferta de 2023. «De tal modo que se pueda hacer un concurso de traslados específico para el Infoex en enero, para dar la posibilidad a bomberos fijos de que puedan optar a ellas, y que el resto continúen ocupadas por sus adjudicatarios temporales», expone Erica Gutiérrez.

«Buena parte de los bomberos que están podrán seguir hasta que se saquen a oposición, que podría ser de manera seguida al concurso de traslados y turno de ascenso, de tal modo que el próximo verano, cuando comience la época alta de incendios puedan estar todas cubiertas de manera definitiva», ahonda Luis Manuel Gil.

«La Junta ha defendido que la amortización y posterior creación es más beneficiosa que la reconversión, pero no nos ha explicado el por qué», dice Juan José Samino. «Hemos pedido esta explicación y también la continuidad de los trabajadores. La consejera estudiará la propuesta de reconversión y la decisión que tome, sea esta o la amortización, nos la trasladará».

El próximo 27

Función Pública ha convocado a las centrales a una reunión el próximo lunes para determinar el camino por el que se opta finalmente para dar estabilidad a las 138 plazas. La Junta ha destacado tras el encuentro que ambas partes han coincidido en que la ampliación de la jornada al 100% «es un avance largamente esperado por los trabajadores y sus representantes, un logro del que todas las partes se felicitan». No en vano, «el dispositivo extremeño contra los incendios forestales pasará por primera vez en su historia a contar con la misma plantilla para trabajos de extinción y de prevención».

Además, añade la Junta, «las partes han coincidido también en que el proceso por el que 138 plazas pasarán a ocuparse 12 meses al año en vez de 6 debe hacerse respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso al empleo público en todas las administraciones. Y respetando también los derechos del personal laboral del Plan Infoex, como no puede ser de otra manera».

Los sindicatos han agradecido el encuentro de este miércoles, «aunque le hemos recordado a la Junta que se tenía que haber producido hace tiempo», dice CSIF. «Desde luego antes de comunicar el cese a los bomberos, que se pueden paralizar, y haber metido la pata por haber transmitido el mensaje de que se ampliaría la jornada al 100% a los bomberos que están al 50%», zanja USO.