El Plan Infoex recibirá la Medalla de Extremadura

Pablo Calvo Badajoz Viernes, 29 de agosto 2025, 11:30 Comenta Compartir

Los trabajadores del Plan Infoex recibirán la Medalla de Extremadura, según ha anunciado esta mañana la presidenta de la Junta, María Guardiola, tras el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado este vienres en Hervás, donde se ha aprobado esta concesión, entre otras medidas de ayudas económicas, cambios de legislación para prevenir fuegos en verano y modificaciones en la estructura de varios departamentos de la Junta.

Guardiola no ha concretado si la entrega formal de la Medalla podrá tener lugar ya el próximo 7 de septiembre en el tradicional acto solemne que se celebra en el Teatro Romano, o si se hará efectiva en el año 2026.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que hace unos días también propuso este reconocimiento, ha expresado en redes sociales su satisfacción porque era «un clamor popular», ha escrito.

La presidenta de la Junta ha anunciado este viernes otras medidas que tienen relación con los trabajadores del Infoex, la más importantes que su jornada laboral pasará del 50% actual al 100%, de modo que se fortalezcan no solo las labores de extinción de incendios, sino también todo lo que guarda relación con labores de prevención durante todo el año. La medida aprobada es extensión a los 138 bomberos-conductores que componen el Infoex.

Igualmente, Guardiola ha indicado que se va a iniciar la negociación en mesa técnica para la «mejora de las condiciones laborales y de conciliación de los agentes del medio natural».

De igual forma, entre las medida aprobadas se incluye el reconocimiento de las guardias localzadas en el ámbito de la Protección Civil, así como creación de una brigada de investigación de causas de incendios forestales en Extremadura, según ha avanzado la presidente del ejecutivo regional.

Sobre la concesión de la Medalla de Extremadura, Guardiola sí ha subrayado que se les debe «profunda gratutid» a los trabajadores del Infoex. «Esta Medalla no es solo un reconocimiento, es un agradecimiento eterno», ha dicho.

Al comienzo de su intervención, tras el Consejo de Gobierno extraordinario, la presidenta extremeña también ha recordado que los fuegos de este verano y en particular en el de Jarilla, el de mayor superficie quemada en la historia de Extremadura con 17.300 hectáreas, han participado igualmente en su extinción miembros de la UME, las Brif, y bomberos del Sepei y el Cepei de ambas diputaciones, así como agentes del medio natural, Cruz Roja, Protección Civil, 112, Guardia Civil, Policía Local y otros profesionales como psicólogas y trabajadores sociales. También voluntarios, para los que Guardiola ha anunciado que se va a regular por ley su participación en este tipo de acciones.