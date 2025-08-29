La competencia de política demográfica y poblacional pasa a la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural

Ángela Murillo Viernes, 29 de agosto 2025, 10:36 | Actualizado 10:45h. Comenta Compartir

Movimientos en la distribución de competencias en las consejerías de la Junta de Extremadura. La presidencia María Guardiola firma este jueves el cambio en ... la denominación de dos carteras del Gobierno regional. La resolución se publica hoy en el Diario Oficial de Extremadura explica que la redistribución obedece a «razones de eficacia, eficiencia y una mayor coordinación». Según estas premisas, Guardiola traslada la competencia de política demográfica y poblacional desde la Consejería de Agricultura y Ganadería a la de Gestión Forestal y Mundo Rural. Este movimiento se produce justo después de la oleada de incendios que ha golpeado Extremadura este verano, y tras la dimisión del anterior consejero del ramo, Ignacio Higuero -exafiliado de Vox-, por no contar con la titulación de licenciado en Marketing que indicaba en su currículum oficial.

A partir de ahora, la macroconsejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, que dirige Mercedes Morán desde julio de 2023, deja esa parcela de gestión y sigue abarcando las competencias relacionadas con el campo, diversificación y formación del medio rural, conservación de la naturaleza y áreas protegidas, evaluación y protección ambiental; planificación y coordinación hídrica; además de industria, energía y minas; sociedades cooperativas y sociedades laborales. A partir de ahora, la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, en manos desde hace un mes del abogado y asesor jurídico Francisco José Ramírez González, ejercerá las competencias de política demográfica y poblacional, además de ordenación y gestión forestal, cinegética y piscícola, prevención y extinción de incendios forestales, infraestructuras del medio rural y regadíos. Ramírez González también se ocupa de tauromaquia.

