Francisco José Ramírez González, consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural desde este verano. HOY
Junta de Extremadura

La competencia de política demográfica y poblacional pasa a la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural

María Guardiola mueve esta materia que antes era gestionada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Viernes, 29 de agosto 2025, 10:36

Movimientos en la distribución de competencias en las consejerías de la Junta de Extremadura. La presidencia María Guardiola firma  este jueves el cambio en ... la denominación de dos carteras del Gobierno regional.  La resolución se publica hoy en el Diario Oficial de Extremadura explica que la redistribución obedece a «razones de eficacia, eficiencia y una mayor coordinación». Según estas premisas, Guardiola traslada la competencia de política demográfica y poblacional desde la Consejería de Agricultura y Ganadería a la de Gestión Forestal y Mundo Rural. Este movimiento se produce justo después de la oleada de incendios que ha golpeado Extremadura este verano, y tras la dimisión del anterior consejero del ramo, Ignacio Higuero -exafiliado de Vox-, por no contar con la titulación de licenciado en Marketing que indicaba en su currículum oficial. 

