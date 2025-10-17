¿Qué ha pasado este viernes, 17 de octubre, en Extremadura?

R.H. Viernes, 17 de octubre 2025, 21:19 Comenta Compartir

Hacienda solicita de forma masiva información de sus ingresos a las comunidades de vecinos

«Si los requerimientos no se responden, generan sanciones», explica Beatriz Rodríguez, administradora de fincas en Badajoz, sobre el principal problema que pueden generar las notificaciones que Hacienda está haciendo llegar a las comunidades de vecinos de la provincia de Badajoz. El pasado jueves los gestores de las colectividades de propietarios comenzaron a recibir esas comunicaciones de la Agencia Tributaria. «Nos están entrando de forma masiva; entre quince y veinte por administrador en algunos casos», afirma Alfonso Pérez, vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas de Extremadura.

El detenido por atropellar a su pareja en La Codosera afirma que no tuvo intención de matarla

José Manuel Expósito, el hombre de 43 años que atropelló a su pareja en La Codosera, asegura que «no quería de matarla» y que el suceso fue «un fatídico accidente». Así lo ha transmitido a HOY su abogado, Alfredo Pereira, que ha estado varias horas reunido con el detenido este viernes. Cabe recordar que el acusado compareció este jueves en declaración judicial celebrada en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Badajoz. Tras escuchar su testimonio, el juez decretó su ingresión en prisión provisional comunicada y sin fianza por un presunto delito de homicidio doloso.

La Junta asegura que los 138 bomberos del Infoex tendrán jornada completa desde el 1 de diciembre

La Junta de Extremadura asegura que no va a despedir a ningún bombero forestal de los 138 que tienen 50% de jornada anual. «Se quedan con nosotros», ha garantizado este viernes el consejero de Presidencia, Abel Bautista. «El día 1 de diciembre crearemos 138 plazas indefinidas para dar así la estabilidad que este colectivo merece», asegura igualmente la Consejería de Hacienda y Administración Pública. El Ejecutivo autonómico responde de esta manera a la publicación de HOY en la que se informa del cese de los bomberos forestales con 50% de jornada.

Extremadura registra un nuevo temblor

Tres meses exactos después del último temblor registrado en la región, este viernes la región ha vuelto a anotar un nuevo movimiento sísmico. Esta vez el epicentro ha estado muy próximo a la localidad pacense de Higuera la Real, en la frontera con la provincia de Huelva. El temblor, de 1,6 grados de magnitud en la escala de Richter, se ha producido sobre las 16.45 horas a nivel de la superficie terrestre. Para ser exactos a las 16:47:24, según el reporte del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

La Aemet prevé la llegada de la lluvia a Extremadura por el paso de varios frentes atlánticos

Viernes de contrastes antes del fin de semana que dará paso a una semana marcada por la entrada de varios frentes atlánticos a Extremadura. La jornada de este viernes ha estado marcada por el tiempo casi veraniego que se ha vivido en gran parte de la región. En el oeste se han registrado 31 grados en Badajoz, tercera temperatura más alta de España tras las marcadas en Tablada (Sevilla), con 31,9º, y El Granado (Huelva), con 31,7º.

La Agencia Estatal de Meteorología, al igual que el modelo del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF por sus siglas en inglés), prevén para la próxima semana el paso de varios frentes que dejarán lluvia casi todos los días de la semana