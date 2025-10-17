HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La estrella roja marca el epicentro del movimiento sísmico registrado este viernes, muy próximo a Higuera la Real. IGN

Extremadura registra un nuevo temblor

El Instituto Geográfico Nacional ha detectado este viernes un movimiento sísmico de 1,6 grados en la provincia de Badajoz

Rubén Bonilla

Rubén Bonilla

Badajoz

Viernes, 17 de octubre 2025, 19:43

Tres meses exactos después del último temblor registrado en la región, este viernes la región ha vuelto a anotar un nuevo movimiento sísmico.

Esta vez el epicentro ha estado muy próximo a la localidad pacense de Higuera la Real, en la frontera con la provincia de Huelva. El temblor, de 1,6 grados de magnitud en la escala de Richter, se ha producido sobre las 16.45 horas a nivel de la superficie terrestre. Para ser exactos a las 16:47:24, según el reporte del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El terremoto se ha ubicado en la latitud 38.1106, longitud -6.6970.

Este temblor se ha dado en el sur de Extremadura, en la comarca de Sierra Suroeste, muy cerca del lugar en el que se suelen registrar los temblores en Extremadura que es justo en la frontera con Portugal o en el centro.

Últimos movimientos

El último terremoto que anotó el IGN tuvo lugar exactamente hace tres meses, el 17 de julio, en la localidad pacense de Villarta de los Montes. El temblor, de 2 grados de magnitud en la escala de Richter, se produjo a las 18:34:25, según el reporte del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

En ese mismo mes, el 3 de julio, tuvo lugar otro con epicentro muy próximo al municipio de Fuente de Cantos. El movimiento sísmico en aquella ocasión fue de 1.7 de magnitud en la escala de Richter. En el mes de marzo ya tuvo lugar en esta misma localidad otro movimiento sísmico, muy cerca del detectado a primeros del presente mes. La magnitud de ese temblor fue 1.5 de magnitud en la escala de Richter y se detectó a las 00.46 horas, a un kilómetro de profundidad.

Entre medio de los dos temblores de Fuente de Cantos se produjo el pasado 17 de mayo otro en Alconchel, de parecida intensidad (1,6) y a seis kilómetros de profundidad.

Todos estos pequeños terremotos, por su escasa magnitud son muy difíciles de ser apreciados. El que sí sintieron muchos extremeños fue el ocurrido el jueves 27 de febrero con el epicentro en Cazalla de la Sierra y Constantina, a unos 30 kilómetros de la provincia de Badajoz. Ese movimiento sísmico fue superior al detectado este sábado ya que fue de 4,1 de magnitud en la escala de Richter y fue detectado en numerosas localidades extremeñas.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) recogió numerosos reportes automáticos y de vecinos, alarmados por el temblor de tierra, que en principio se catalogó con una intensidad máxima de III-IV en diferentes localidades de Sevilla y Córdoba.

En la provincia de Badajoz se sintió con intensidad III o II en buena parte del territorio pacense. Hornachos es uno de los municipios en los que se dejó sentir con fuerza este movimiento telúrico. «¿Lo habéis notado? El estruendo ha sido importante», compartió en sus redes sociales el alcalde de este municipio pacense, Francisco Buenavista García.

