La Aemet prevé la llegada de la lluvia a Extremadura por el paso de varios frentes atlánticos Este viernes se han recogido casi 17 litros y se han registrado rachas de viento de 60 kilómetros por hora en la zona este de la región, que contrastan con el día soleado del oeste donde se han alcanzado los 31 grados

Viernes de contrastes antes del fin de semana que dará paso a una semana marcada por la entrada de varios frentes atlánticos a Extremadura.

La jornada ha estado marcada por el tiempo casi veraniego que se ha vivido en gran parte de la región. En el oeste se han registrado 31 grados en Badajoz, tercera temperatura más alta de España tras las marcadas en Tablada (Sevilla), con 31,9º, y El Granado (Huelva), con 31,7º.

En contraste, tal y como preveía la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por la tarde han aparecido nubes de evolución que han dejado chubascos dispersos con tormenta en zonas de sierra del norte y este. Así, en Cañamero se han recogido más de 16 litros de agua por metro cuadrado hasta las 18.00 horas. Menos generosas han sido las lluvias en Piornal (6 litros), Navalvillar de Ibor (3,2), Zorita (2,6) y Guadalupe (1,6).

Destacables también las rachas de viento anotadas en el este, con Cañamero a la cabeza con 59 kilómetros por horas. Cerca de los 50 km/h se ha quedado Trujillo al anotar una racha de 47 km/h.

Fin de semana

El sábado no se esperan precipitaciones en la región y, según la previsión de la Aemet, habrá cielo poco nuboso, aumentando la nubosidad media y alta durante el día. Además, las temperaturas no sufrirán cambios o en ligero descenso y el viento soplará del sur y este, flojo en general.

El último día de la semana, el domingo por la tarde se esperan precipitaciones débiles en general, más probables en la mitad norte. Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso, y máximas sin cambios o en ligero descenso. El viento será del sur flojo, aumentando por la tarde a moderado y del suroeste.

Frentes atlánticos

La Agencia Estatal de Meteorología, al igual que el modelo del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF por sus siglas en inglés), prevén para la próxima semana el paso de varios frentes que dejarán lluvia casi todos los días de la semana. Eso sí, no serán grandes cantidades. La zona donde más agua se espera es el norte donde no se pasará de los 45-50 litros en el acumulado de toda la semana.

Según la web especializada en meteorología ElTiempo.es, el día que más agua se acumulará en la región extremeña será el domingo 26 de octubre, en el que se acumularán entre 15-20 litros en el norte de Extremadura.

Las temperaturas máximas también empezarán a bajar de cara al último fin de semana de octubre y podrían no pasar los 20 grados.