La Junta asegura que los bomberos del Infoex tendrán jornada completa desde el 1 de diciembre
«Es nuestro compromiso y se va a cumplir con más o menos problemas de burocracia», aseguran desde el ejecutivo extremeño, que rechaza que se vaya a despedir a los 138 efectivos ·
Ana B. Hernández
Viernes, 17 de octubre 2025, 13:51
La Junta de Extremadura asegura que no va a despedir a ningún bombero forestal de los 138 que tienen 50% de jornada anual. «Se quedan ... con nosotros», ha garantizado este viernes el consejero de Presidencia, Abel Bautista. «El día 1 de diciembre crearemos 138 plazas indefinidas para dar así la estabilidad que este colectivo merece», asegura igualmente la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
El Ejecutivo autonómico responde de esta manera a la publicación de HOY en la que se informa del cese de los bomberos forestales con 50% de jornada. «Lo único que tenemos a día de hoy es una comunicación de Función Pública en la que se dice que se nos cesa el 30 de noviembre y que se van a amortizar nuestras plazas», aclara David Fuentes, uno de los 138 bomberos afectados.
El Gobierno regional, tanto a través de unas declaraciones públicas del consejero de Presidencia como por medio de una respuesta por escrito esta mañana a este periódico por parte de la Consejería de Administración Pública, niega que se vaya a despedir a los bomberos. «Están contratados temporalmente y ese contrato finaliza cuando llega la fecha», ha dicho Bautista.
«La Junta no ha roto ni va a romper unilateralmente ninguna relación laboral. Lo que se va a producir es la finalización de contratos laborales temporales en la fecha prevista, el 30 de noviembre, conocida y firmada por las dos partes de antemano, tal como viene ocurriendo desde el año 2017», ha ahondado el departamento que dirige Elena Manzano.
Y una vez finalicen esos contratos temporales, se crearán en la RPT las 138 plazas al 100% de jornada anual el 1 de diciembre «y se procederá a llamar a estos bomberos a través de la bolsa, son los únicos que tienen los méritos para seguir, hasta que esas plazas se conviertan en definitivas», ha concretado Bautista, y se cubran a través de un proceso de oposición.
«Los bomberos se quedan con nosotros. Es nuestro compromiso y se va a cumplir con más o menos problemas de burocracia», ha afirmado el consejero de Presidencia. «Nuestro gobierno cumple con lo prometido y acaba con la temporalidad de estas plazas, garantizando en su provisión el máximo respeto a la Constitución española y al resto de la normativa vigente, con la que se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a plazas de empleo público», destaca Hacienda y Administración Pública.
Múltiples apoyos
«Acogemos con alegría esta decisión, pero a nosotros hasta el momento nadie nos ha comunicado nada y lo único que tenemos es el cese», insiste David Fuentes, en representación de los bomberos afectados. «Queremos confiar, pero preferimos esperar a ver el compromiso por escrito».
Los bomberos forestales con 50% de jornada anual agradecen los múltiples apoyos que han recibido, «tanto de compañeros como de partidos políticos, sindicatos y otras muchas personas anónimas en el día de hoy», y lamentan que «nadie de la Junta nos haya aclarado que después del cese se nos volvería a llamar a pesar de las muchas oportunidades que han tenido para ello».
«Hemos enviado correos a Función Pública, a Gestión Forestal y al Infoex y lo único que han hecho ha sido pasarse la pelota y darnos largas». Hasta que en el día de ayer, «recibimos el correo en el que se nos comunicó el cese y la amortización de las plazas».
Los bomberos forestales no han recibido ninguna otra aclaración. «Nadie ni por escrito ni de palabra nos ha dicho que las plazas se convertirían al 100% el 1 de diciembre y que se nos iba a llamar, que seguiríamos trabajando. Todo lo contrario. Solo se nos ha comunicado un cese que nos lleva al paro».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión