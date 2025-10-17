HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Bomberos del Infoex en el puesto de La Granja durante el incendio de Jarilla. HOY

La Junta asegura que los bomberos del Infoex tendrán jornada completa desde el 1 de diciembre

«Es nuestro compromiso y se va a cumplir con más o menos problemas de burocracia», aseguran desde el ejecutivo extremeño, que rechaza que se vaya a despedir a los 138 efectivos ·

 

Ana B. Hernández

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:51

Comenta

La Junta de Extremadura asegura que no va a despedir a ningún bombero forestal de los 138 que tienen 50% de jornada anual. «Se quedan ... con nosotros», ha garantizado este viernes el consejero de Presidencia, Abel Bautista. «El día 1 de diciembre crearemos 138 plazas indefinidas para dar así la estabilidad que este colectivo merece», asegura igualmente la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

