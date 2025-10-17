La Junta asegura que los bomberos del Infoex tendrán jornada completa desde el 1 de diciembre

La Junta de Extremadura asegura que no va a despedir a ningún bombero forestal de los 138 que tienen 50% de jornada anual. «Se quedan ... con nosotros», ha garantizado este viernes el consejero de Presidencia, Abel Bautista. «El día 1 de diciembre crearemos 138 plazas indefinidas para dar así la estabilidad que este colectivo merece», asegura igualmente la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

El Ejecutivo autonómico responde de esta manera a la publicación de HOY en la que se informa del cese de los bomberos forestales con 50% de jornada. «Lo único que tenemos a día de hoy es una comunicación de Función Pública en la que se dice que se nos cesa el 30 de noviembre y que se van a amortizar nuestras plazas», aclara David Fuentes, uno de los 138 bomberos afectados.

El Gobierno regional, tanto a través de unas declaraciones públicas del consejero de Presidencia como por medio de una respuesta por escrito esta mañana a este periódico por parte de la Consejería de Administración Pública, niega que se vaya a despedir a los bomberos. «Están contratados temporalmente y ese contrato finaliza cuando llega la fecha», ha dicho Bautista.

«La Junta no ha roto ni va a romper unilateralmente ninguna relación laboral. Lo que se va a producir es la finalización de contratos laborales temporales en la fecha prevista, el 30 de noviembre, conocida y firmada por las dos partes de antemano, tal como viene ocurriendo desde el año 2017», ha ahondado el departamento que dirige Elena Manzano.

Y una vez finalicen esos contratos temporales, se crearán en la RPT las 138 plazas al 100% de jornada anual el 1 de diciembre «y se procederá a llamar a estos bomberos a través de la bolsa, son los únicos que tienen los méritos para seguir, hasta que esas plazas se conviertan en definitivas», ha concretado Bautista, y se cubran a través de un proceso de oposición.

«Los bomberos se quedan con nosotros. Es nuestro compromiso y se va a cumplir con más o menos problemas de burocracia», ha afirmado el consejero de Presidencia. «Nuestro gobierno cumple con lo prometido y acaba con la temporalidad de estas plazas, garantizando en su provisión el máximo respeto a la Constitución española y al resto de la normativa vigente, con la que se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a plazas de empleo público», destaca Hacienda y Administración Pública.

Múltiples apoyos

«Acogemos con alegría esta decisión, pero a nosotros hasta el momento nadie nos ha comunicado nada y lo único que tenemos es el cese», insiste David Fuentes, en representación de los bomberos afectados. «Queremos confiar, pero preferimos esperar a ver el compromiso por escrito».

Los bomberos forestales con 50% de jornada anual agradecen los múltiples apoyos que han recibido, «tanto de compañeros como de partidos políticos, sindicatos y otras muchas personas anónimas en el día de hoy», y lamentan que «nadie de la Junta nos haya aclarado que después del cese se nos volvería a llamar a pesar de las muchas oportunidades que han tenido para ello».

«Hemos enviado correos a Función Pública, a Gestión Forestal y al Infoex y lo único que han hecho ha sido pasarse la pelota y darnos largas». Hasta que en el día de ayer, «recibimos el correo en el que se nos comunicó el cese y la amortización de las plazas».

Los bomberos forestales no han recibido ninguna otra aclaración. «Nadie ni por escrito ni de palabra nos ha dicho que las plazas se convertirían al 100% el 1 de diciembre y que se nos iba a llamar, que seguiríamos trabajando. Todo lo contrario. Solo se nos ha comunicado un cese que nos lleva al paro».