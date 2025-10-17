Hacienda solicita de forma masiva información de sus ingresos a las comunidades de vecinos

«Si los requerimientos no se responden, generan sanciones», explica Beatriz Rodríguez, administradora de fincas en Badajoz, sobre el principal problema que pueden generar las ... notificaciones que Hacienda está haciendo llegar a las comunidades de vecinos de la provincia de Badajoz.

El pasado jueves los gestores de las colectividades de propietarios comenzaron a recibir esas comunicaciones de la Agencia Tributaria. «Nos están entrando de forma masiva; entre quince y veinte por administrador en algunos casos», afirma Alfonso Pérez, vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas de Extremadura.

Por el momento, únicamente está sucediendo en la provincia de Badajoz. «Nuestros compañeros de Cáceres nos dicen que no han recibido nada», aclara Pérez.

En las notificaciones se requiere a las comunidades de propietarios que presenten el modelo 184, cuyo plazo concluye en el mes de febrero, en el que se informa sobre los ingresos diferentes a las cuotas de los vecinos que tenga las colectividades de dueños. «Por ejemplo, el alquiler de la cubierta o de una terraza a una empresa de telefonía para la instalación de una antena», pone Rodríguez como ejemplo de esos ingresos.

Hacienda está solicitando esa declaración informativa de imputación de rentas de los años 2023 y 2024. «En más del 90% de los casos, las comunidades que están recibiendo la notificación no tienen obligación de realizar ese trámite porque no tienen ningún tipo de ingreso más allá de las cuotas de los vecinos», asegura Pérez.

Lo que significa que más allá de la sorpresa y del trabajo añadido que supondrá la respuesta a los requerimientos, las notificaciones no han generado inquietud entre los administradores. «Esto es un susto y vamos a tener que dedicar mucho tiempo», comenta el vicepresidente del colegio. Estos profesionales tuvieron conocimiento de la comunicaciones de Hacienda a través de su certificado digital.

Un modelo informativo para elaborar el borrador El modelo 184 que Hacienda está reclamando tiene un carácter informativo sobre los ingresos que han obtenido las comunidades de propietarios. «Lo presentan las comunidades con la distribución de esos ingresos entre los vecinos», explica Beatriz Rodríguez, administradora de fincas. Esos datos son utilizados por la Agencia Tributaria para completar los datos sobre los ciudadanos. «La Agencia imputa esa cuantía individual en sus declaraciones de la renta», detalla Alfonso Pérez, vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas de Extremadura. Es decir, que si las comunidades de propietarios no informan correctamente sobre sus ingresos través del modelo 184, los vecinos de manera individual se pueden ver afectados a la hora de presentar su declaración anual de la renta.

Sin embargo, las comunidades de vecinos que no tengan contratado a un administrador de fincas y no dispongan del certificado digital es posible que no reciban el requerimiento y se tengan que enfrentar a sanciones al no responder. «Normalmente nadie se mete en la web de Hacienda para ver si tiene una notificación y al no llegar la notificación a su destino, la comunidad va a tener una sanción y el día de mañana se va a encontrar con un embargo», advierte Rodríguez.

Las multas por no responder a los requerimientos se establece en 150 euros, según el vicepresidente de los Administradores de Fincas, aunque a esa cuantía se le podrían sumar los intereses de demora en caso de retrasos a la hora de efectuar el pago. Eso, siempre que no haya obligación de presentar el modelo 184. Si la comunidad de vecinos sí debe cumplimentar el trámite, la sanción dependerá de la cuantía del ingreso sobre el que no han informado.

Campañas periódicas

Hacienda suele desarrollar campañas de este tipo destinadas a sectores en los que ha detectado irregularidades repetidas. Los requerimientos por parte de la Agencia Tributaria, aunque generan cierta alerta entre los contribuyentes, también funcionan como un recordatorio de algunos trámites en los que se observan incumplimientos.

En este sentido, desde el Colegio recuerdan que las comunidades de vecinos tienen la obligación de disponer de un certificado electrónico. «Desde hace años, la forma de comunicación con la administración es a través de medios electrónicos», señala Pérez.

Con lo que estos masivos requerimientos también pueden ser una forma de insistir en la obligatoriedad de tener activos esos canales de comunicación con Hacienda. «Las comunidades que tienen un administrador colegiado y que, por supuesto, tienen su certificado electrónico, no van a tener ningún problema con los requerimientos, pero es algo que sí debe preocupar a las que son gestionadas por personas que no están colegiadas o son comunidades que no tienen el certificado digital», insiste Pérez.

Reunión con la Agencia Tributaria

El Colegio de Administradores de Fincas de Extremadura desconoce el motivo por el que Hacienda está enviando notificaciones masivas a las comunidades de vecinos para que hagan una declaración informativa de sus ingresos. «Hemos llegado a pensar que se trata de un error», confirman algunos profesionales ante la imposibilidad de establecer una relación entre las numerosas comunicaciones que están recibiendo. A estas dudas se une el elevado porcentaje de los requerimientos por parte de la Agencia Tributaria que están llegando a colectividades de propietarios que no tienen la obligación de cumplir con ese trámite.

Ante esta situación van a tratar de encontrar una respuesta. «La semana que viene nos vamos a poner en contacto con la Agencia Tributaria para solicitar una reunión», informa el vicepresidente del Colegio.

La idea es saber si las notificaciones forman parte de alguna campaña que haya iniciado Hacienda relativa a un control de las líneas de subvenciones a las que han podido optar las comunidades de vecinos. «Nuestra intención es colaborar con la administración y nos gustaría saber a qué responde esta situación», añade Pérez