HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 17 de octubre, en Extremadura?
Reunión de vecinos. Hoy

Hacienda solicita de forma masiva información de sus ingresos a las comunidades de vecinos

Los administradores de fincas advierten que los requerimientos que están recibiendo generarán sanciones si no se responden

José M. Martín

José M. Martín

Badajoz

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:56

Comenta

«Si los requerimientos no se responden, generan sanciones», explica Beatriz Rodríguez, administradora de fincas en Badajoz, sobre el principal problema que pueden generar las ... notificaciones que Hacienda está haciendo llegar a las comunidades de vecinos de la provincia de Badajoz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El angustioso traslado al hospital de Mérida del vecino de la calle Panaderos
  2. 2

    La Junta cesa a los bomberos del Infoex con el 50% de jornada anual: «Nos ha engañado»
  3. 3 Adiós a TGB en El Faro: una reconocida cafetería llega al centro comercial de Badajoz
  4. 4 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»
  5. 5 La prensa nacional se rinde a María Morais, mujer de Gragera: el motivo por el que todo el mundo habla de ella
  6. 6 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  7. 7

    Piden cárcel y casi un millón de euros de multa al dueño de una empresa cacereña por defraudar a la Seguridad Social
  8. 8 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  9. 9 Tubasa actualiza su plano de líneas: comprueba si ha cambiado tu recorrido habitual
  10. 10

    El Casino, Maná y Emeté ganan los premios a los mejores desayunos de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Hacienda solicita de forma masiva información de sus ingresos a las comunidades de vecinos

Hacienda solicita de forma masiva información de sus ingresos a las comunidades de vecinos