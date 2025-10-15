Una mujer muere tras ser atropellada por su pareja en La Codosera

M. Fernández Cáceres Miércoles, 15 de octubre 2025, 08:20 | Actualizado 08:33h. Comenta Compartir

Trágico suceso en La Codosera. Una mujer de 46 años ha resultado muerta tras ser atropellada por su pareja, un hombre de 43. Los hechos ocurrieron ayer por la noche en la localidad pacense. La Guardia Civil, que detuvo al conductor del vehículo que arrolló a la fallecida, investiga las posibles causas del suceso.

No se descarta que se pueda tratar de un nuevo caso de violencia de género en Extremadura. Hay que recordar que en lo que llevamos de año, se han producido dos crímenes machistas de género en la región.

El último fue hace poco más de dos meses, principios del pasado mes de agosto. Una mujer de 34 años de edad, madre de cuatro hijos menores, fue hallada muerta en Don Benito. El cuerpo fue encontrado en una nave situada en las traseras de la calle Canalejas de la localidad pacense. El padre de los niños, un hombre de 41 años que había denunciado la desaparición de la fallecida, fue detenido.

A finales del mes de mayo, una mujer de 38 años de Aldeanueva del Camino fue asesinada a cuchilladas por el padre de su hijo, un hombre de 38 años que era su novio desde la escuela. El suceso conmocionó a la localidad de apenas 700 habitantes ubicada en el Valle del Ambroz y a toda Extremadura.

