El detenido por atropellar a su pareja en La Codosera afirma que no tuvo intención de matarla

Tania Agúndez Badajoz Viernes, 17 de octubre 2025, 16:05 Comenta Compartir

José Manuel Expósito, el hombre de 43 años que atropelló a su pareja en La Codosera, asegura que «no quería de matarla» y que el suceso fue «un fatídico accidente».

Así lo ha transmitido a HOY su abogado, Alfredo Pereira, que ha estado varias horas reunido con el detenido este viernes.

Cabe recordar que el acusado compareció este jueves en declaración judicial celebrada en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Badajoz. Tras escuchar su testimonio, el juez decretó su ingresión en prisión provisional comunicada y sin fianza por un presunto delito de homicidio doloso.

Sin embargo, el defensor del investigado afirma que, aunque éste reconoce los hechos, no fue intencionado ni actuó con la pretensión de matar a su pareja, Verónica González, de 46 años. Por eso, alega que fue un homicidio imprudente.

En este sentido, Pereira expone que los primeros pasos de la estrategia de la defensa será sacar el caso del Juzgado de Violencia sobre la Mujer para que lo asuma la jurisdicción ordinaria al considerar que no es un delito de violencia de género. «No hay nada violencia machista en este caso. De hecho, en el momento en el que se produce el atropello él ni si quiera es consciente de que ha arrollado a su pareja. No lo sabe en ese instante», insiste.

El letrado manifiesta que el suceso se produjo en un contexto en el que se registra «un enfrentamiento y gran tensión» con familiares de Verónica. «Ambos llegaron en coche al lugar de los hechos, donde se encontraban tres hermanos y los padres de la mujer. Por problemas previos, se produjo una discursión entre mi cliente y uno de los hermanos de ella. Después salió el resto de familiares. Había nerviosismo, agresividad y amenazas. Ella se bajó del coche para mediar y apaciguar el ambiente. Trató de disuadirlos y mediar, pero, en un instante en el que la situación empeoró, mi cliente se fue con el coche. Fueron momentos de gran confusión», indica.

El abogado ha destacado que el acusado ha colaborado en todo momento con las autoridades. «Sintió el golpe y sabía que había dado a alguien, pero no sabía que era su mujer. Cuando consiguió llegar a una zona segura, detuvo el vehículo y llamó él mismo al 112 para pedir ayuda para la persona que había atropellado. En ese momento todavía no era consciente de que la atropellada era su pareja», sostiene Pereira.

El defensor del acusado, que asumió su defensa en la tarde de este jueves, asevera que el hombre se encuentra «aplastado y psicológicamente fatal». Desde ayer permanece en el módulo de enfermería de la prisión.

El suceso ocurrió en torno a las once de la noche del pasado martes en la calle Enrique Tierno Galván. La víctima y el detenido vivían juntos en un domicilio a escasos metros del lugar donde tuvo lugar el atropello.

«Desde hacía tiempo había problemas y riñas familiares, cuestiones que también afectaban a la víctima. Esto sitúa el caso fuera de la violencia de género«, concluye el abogado.

Mensaje de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mandado este viernes un mensaje en apoyo a la familia de la mujer atropellada por su pareja este martes 14 de octubre en La Codosera. «Todo mi cariño y mi pésame para la familia de la mujer asesinada en Badajoz por la violencia machista. Una sociedad justa y avanzada es incompatible con tanto dolor. Ni un paso atrás hasta que todas las mujeres vivan libres y sin miedo», ha expresado el mandatario a través de sus redes sociales.

ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA Teléfono: 016. Atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes.

WhatsApp y correo electrónico: las consultas online pueden realizarse a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600.000.016 y el chat online, accesible desde la página web: https://violenciagenero.igualdad.gob.es.

24 horas: Estos puntos de comunicación funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 a 22 horas todos los días de la semana. Cuenta con un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Situación de urgencia: En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Precisamente, este viernes el Ministerio de Igualdad ha elevado a 30 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año 2025 y a 1.325 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras confirmar el caso de una mujer en la provincia de Badajoz.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, la última víctima registrada por este tipo de casos fue Verónica. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Se trata del tercer asesinato por violencia machista de este año en Extremadura. Por comunidades, Andalucía cuenta hasta la fecha con el mayor número de casos de crimenes machistas de este año, con diez. Le sigue Asturias y Extremadura, con tres; Canarias, Cataluña y Galicia, con dos; y Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra, Murcia y La Rioja, con uno cada una.