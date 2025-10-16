Prisión provisional para el hombre detenido por la muerte de su pareja en La Codosera

R. H. Jueves, 16 de octubre 2025, 14:15 | Actualizado 14:41h.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Badajoz ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido por la muerte de su pareja, que falleció tras ser atropellada el pasado martes en el municipio pacense de La Codosera.

El detenido, que está siendo investigado por un presunto delito de homicidio doloso.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer se está haciendo cargo de la instrucción que se encuentra en un momento inicial a la espera de practicarse las pruebas testificales y periciales oportunas.

Los hechos sucedieron en la noche del pasado martes cuando la víctima de 46 años, Verónica González, murió tras ser atropellada por su pareja, José Manuel Expósito de 43.

Previamente se produjo un altercado, una disputa familiar en la que estuvieron varias personas implicadas: el matrimonio y los hermanos de la fallecida, todo indica que a raíz de una discusión entre el detenido y el cuñado. Tras el atropello, la pareja de la mujer avisó a los servicios de emergencia y no mostró resistencia a ser arrestado por parte de la Guardia Civil.

ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA Teléfono: 016. Atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes.

WhatsApp y correo electrónico: las consultas online pueden realizarse a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600.000.016 y el chat online, accesible desde la página web: https://violenciagenero.igualdad.gob.es.

24 horas: Estos puntos de comunicación funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 a 22 horas todos los días de la semana. Cuenta con un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Situación de urgencia: En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

El suceso ocurrió en torno a las once de la noche en la calle Enrique Tierno Galván. La víctima y el detenido vivían juntos en un domicilio a escasos metros del lugar donde tuvo lugar el atropello.

Aunque el miércoles por la mañana el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, descartó que se pudiera tratar de un nuevo caso de violencia de género en Extremadura, los testimonios recabados después han aconsejado hacerlo para no descartar ninguna posibilidad, ya que también se barajaba una disputa familiar con resultado de homicidio. «Al principio no parecía que fuera un caso de violencia de género, pero posteriormente continuaron con las investigaciones y con los datos que aportaron testigos y el caso pasó al Juzgado de violencia de género, aunque tampoco se descarta ninguna hipótesis de que no lo fuera», ha destacado Quintana.

«Vamos a seguir investigando. La investigación del caso ha sido derivada al Juzgado de violencia de género. Lógicamente hay una relación de parentesco y, por lo tanto, se trabaja también en esa línea», ha agregado. En cualquier caso, ha reiterado, «no se descarta que haya otras posibilidades», aunque «ahora mismo es un caso de posible violencia de género».

Verónica, tercera víctima de violencia de género en Extremadura en 2025

Aunque no se descarta que la muerte de la funcionaria hallada el pasado 25 de septiembre en su casa apuñalada y quemada en Badajoz pueda ser juzgado como violencia de género, toda vez que el principal sospechoso pudo tener una relación con ella, oficialmente el de La Codosera sería el tercer crimen machista que se investiga este año en Extremadura

Verónica González y José Manuel Expósito eran pareja y no tenían hijos.