HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bomberos del Infoex celebran el fin del incendio de Jarilla. HOY

La Junta cesa a los bomberos del Infoex con el 50% de jornada anual: «Nos ha engañado»

La presidenta extremeña anunció tras los incendios del verano la ampliación de la jornada al 100% de los 138 efectivos que venían trabajando solo seis meses

Ana B. Hernández

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:33

Comenta

Primero la presidenta de la Junta, María Guardiola, y después el consejero de Gestión Forestal, Francisco Ramírez, anunciaron que los 138 bomberos forestales ... que trabajan solo seis meses al año pasarían a hacerlo en jornada del 100%, es decir, durante la anualidad completa. Con esta medida, según explicó la presidenta del ejecutivo extremeño al término del consejo extraordinario celebrado el 29 de agosto en Hervás, tras el incendio de Jarilla, se buscaba fortalecer no solo las labores de extinción de incendios, sino también las de prevención, a las que se quiere prestar una mayor atención.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a TGB en El Faro: una reconocida cafetería llega al centro comercial de Badajoz
  2. 2 Ingresa en la UCI el hombre trasladado crítico tras el incendio de su casa en Badajoz
  3. 3 La prensa nacional se rinde a María Morais, mujer de Gragera: el motivo por el que todo el mundo habla de ella
  4. 4

    Juzgan a un guardia civil que provocó un accidente mientras estaba ebrio en acto de servicio en Cáceres
  5. 5 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  6. 6 En libertad los tres presuntos autores de una supuesta doble agresión sexual en Almendralejo
  7. 7

    Piden cárcel y casi un millón de euros de multa al dueño de una empresa cacereña por defraudar a la Seguridad Social
  8. 8 Dos accidentes de tráfico con dos dos heridos durante este jueves en Badajoz
  9. 9 La imagen de Badajoz que ha conquistado el concurso nacional de fotografía en Instagram
  10. 10

    Educación subirá 80 euros al mes el sueldo de los docentes extremeños desde enero pese al desacuerdo sindical

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Junta cesa a los bomberos del Infoex con el 50% de jornada anual: «Nos ha engañado»

La Junta cesa a los bomberos del Infoex con el 50% de jornada anual: «Nos ha engañado»