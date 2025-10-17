La Junta cesa a los bomberos del Infoex con el 50% de jornada anual: «Nos ha engañado»

Primero la presidenta de la Junta, María Guardiola, y después el consejero de Gestión Forestal, Francisco Ramírez, anunciaron que los 138 bomberos forestales ... que trabajan solo seis meses al año pasarían a hacerlo en jornada del 100%, es decir, durante la anualidad completa. Con esta medida, según explicó la presidenta del ejecutivo extremeño al término del consejo extraordinario celebrado el 29 de agosto en Hervás, tras el incendio de Jarilla, se buscaba fortalecer no solo las labores de extinción de incendios, sino también las de prevención, a las que se quiere prestar una mayor atención.

Francisco Ramírez confirmó esa medida el pasado 24 de septiembre, durante su primera comparecencia como consejero en la Comisión de Gestión Forestal de la Asamblea. Aseguró, de hecho, que se contaba con 2,5 millones de euros para la contratación al 100% de los 138 bomberos forestales. «No solo nos preocupamos de que el plan Infoex trabaje en la extinción, sino que vamos a aprovechar estos recursos en materia de prevención», declaró.

Pero por el momento los 138 bomberos forestales con 50% de jornada anual serán cesados. «Es lo que ya se nos ha comunicado y por lo que sentimos que la Junta nos ha engañado», afirma David Fuentes. «Pensábamos que continuaríamos trabajando después del 30 de noviembre, cuando cada año se acaban nuestros contratos, porque tanto la presidenta como el consejero anunciaron que seguiríamos el 100% del año, pero esto no es verdad».

«Lo supimos el pasado 29 de septiembre», explica Luis Alberto Vázquez, también bombero forestal conductor con media jornada anual. «Ese día nos mandaron las instrucciones con los turnos de trabajo para la época baja de incendio, y ya no aparecíamos en ellos y nos dijeron que cogiéramos lo que se nos debiera hasta de que cesáramos el 30 de noviembre», detalla.

Desde entonces los afectados han venido solicitando información al respecto tanto a la Consejería de Hacienda y Administración Pública como a la de Gestión y Forestal y la dirección del plan Infoex. «Pero se han estado pasando la pelota sin aclararnos nada hasta este jueves, cuando me ha llegado ya un correo de la Dirección General de Función Pública en la que se me comunica que el puesto de trabajo que ocupo será amortizado con fecha de 30 de noviembre, como el consecuente cese en el mismo día», expone David Fuentes.

«La incertidumbre que sentíamos ya se ha aclarado, esto es así, pero nos sentimos engañados. La Junta ha quedado bien con la opinión pública, se han hecho la foto, pero nada más», opinan estos bomberos. «Menos medallas y mejores condiciones laborales», reivindican. «Nos hemos dejado la piel en los incendios de este verano y ahora amortizan nuestras plazas. Pensábamos que seguiríamos trabajando después de lo que vienen anunciando y ahora nos encontramos con que nos vamos al paro».

Prevención

Cuestionan, además, que este invierno se puedan llevar a cabo labores de prevención. «Posiblemente sea el año en el que menos se podrán realizar», dicen.

Los bomberos forestales afectados por esta situación consideran que la Junta creará las plazas al 100% antes o después. «Aunque nosotros no continuemos, entendemos que lo que han dicho se hará en algún momento. Pero para eso tendrán que modificar la jornada en la RPT, después ofertar las plazas a los empleados fijos con adscripción provisional, a continuación hacer un concurso de traslados y después ofrecer las vacantes que resten a los que estemos en bolsa».

Trámites varios que alargarán la creación y ocupación de estas plazas y que dificultarán, según ellos, contar con efectivos para las labores de prevención. «Especialmente si se tiene en cuenta la cantidad de horas extras que hemos acumulado todos durante los incendios de este verano, que ahora se tienen que disfrutar en días de descanso. Esto supondrá que muchos bomberos del Infoex podrán trabajar solo dos o tres días durante muchas semanas en invierno».

Este diario ha preguntado a la Consejería de Hacienda y Administración Pública por la situación de los 138 bomberos forestales con media jornada anual pero no ha recibido respuesta.