¿Qué ha pasado este martes, 23 de septiembre, en Extremadura?

La Audiencia de Badajoz no considera «verosímil» las explicaciones de Sánchez y Gallardo y los aboca al banquillo

«La falta de una explicación mínimamente verosímil por parte de los investigados sobre la forma en que el sr. (David) Sánchez conoció la publicación de las bases del puesto o el mismo concepto de Oficina de Artes Escénicas; o la celeridad en los trámites seguidos y el carácter jerárquico en relación a todos los intervinientes en el proceso, lo que hace pensar que todos ellos conocían el parentesco de don David». De este forma recoge en su auto de la Audiencia Provincial de Badajoz los motivos que habrían llevado a los responsables de la Diputación pacense, con su entonces presidente, Miguel Ángel Gallardo, a la cabeza, a preparar en 2017 de forma consciente un puesto de trabajo a la medida del hermano del presidente del Gobierno. El órgano judicial rechaza los recursos presentados por las defensas y la Fiscalía (que pedía el archivo) y aboca tanto a Gallardo, actual secretario general del PSOE extremeño, como al propio David Sánchez al juicio oral.

Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza

Un hombre de 35 años ha muerto este martes tras chocar el coche en el que viajaba contra un caballo en la carretera de Olivenza. Se trata de Óscar Alonso Sánchez, de Badajoz aunque residía en Olivenza junto a su pareja, de la familia Cabazo de Olivenza, y dos hijos. Él trabajaba en una empresa del polígono El Nevero de Badajoz. El accidente ha ocurrido pasadas las 5.30 horas en la carretera Ex-107, entre el kilómetro 5 y el 6, muy cerca de la barriada pacense Corazón de Jesús, donde aún se pueden apreciar restos de la sangre del animal, restos del vehículo y desperfectos como una señal de Stop tumbada en uno de los accesos que llevan a El Cántaro.

El PP suspende de militancia al alcalde de Torremejía y le exige «la dimisión inmediata» de sus cargos públicos

El PP de Extremadura ha acordado la apertura de un expediente disciplinario y la suspensión cautelar de militancia para el alcalde de Torremejía, Francisco Trinidad Peñato, a quien le pide además «la dimisión inmediata de sus cargos públicos y de representación«. A través de una nota de prensa, el PP regional acaba de comunicar las decisiones adoptadas por el Comité de Derechos y Garantías contra Trinidad Peñato tras conocer que ha sido condenado por un doble delito de lesiones leves a dos vecinos de la localidad.

El Constitucional rechaza el recurso de la Junta contra el derribo en la Isla de Valdecañas

El futuro de Marina Isla de Valdecañas se torna más oscuro. El Tribunal Constitucional ha dejado este martes vía libre para derribar el resort de lujo en al provincia de Cáceres. Los magistrados desestiman el recurso de amparo planteado por la Junta de Extremadura contra el fallo del Tribunal Supremo que ordenaba la demolición completa del complejo urbanístico. El pleno del tribunal de garantías ha aprobado una sentencia por unanimidad de sus miembros. Una resolución de la que ha sido ponente el magistrado Enrique Arnaldo Alcubilla.

El cuidador de Cruz Blanca acusado de maltrato: «Me agarró del cuello, le quité el brazo y le reduje»

La Audiencia Provincial de Cáceres ha acogido este martes el juicio contra el trabajador del centro residencial que los Hermanos de Cruz Blanca tienen en Cáceres acusado de un delito de odio y maltrato contra uno de los usuarios. El cuidador se ha sentado esta mañana en el banquillo y no ha reconocido los hechos que se le atribuyen. «Me agarró del cuello, le quité el brazo y le reduje», ha declarado sobre el altercado ocurrido el 18 de septiembre de 2023, que ha originado la denuncia presentada contra él por la familia del interno. «Fui tres pasos por delante y no dejé que cogiera el cuchillo», ha señalado sobre el incidente.