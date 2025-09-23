El PP suspende de militancia al alcalde de Torremejía y le exige «la dimisión inmediata» de sus cargos públicos

El PP de Extremadura ha acordado la apertura de un expediente disciplinario y la suspensión cautelar de militancia para el alcalde de Torremejía, ... Francisco Trinidad Peñato, a quien le pide además «la dimisión inmediata de sus cargos públicos y de representación«.

A través de una nota de prensa, el PP regional acaba de comunicar las decisiones adoptadas por el Comité de Derechos y Garantías contra Trinidad Peñato tras conocer que ha sido condenado por un doble delito de lesiones leves a dos vecinos de la localidad.

«El Partido Popular de Extremadura considera de extrema gravedad los hechos atribuidos al alcalde de Torremejía, que en ningún caso representa los valores, principios ni la forma de actuar de esta organización. Estas conductas son absolutamente incompatibles con el compromiso ético y el comportamiento que exigimos a todos nuestros representantes y afiliados», subraya el PP en su comunicado.

Por eso, el Comité de Derechos y Garantías ha acordado la apertura del expediente disciplinario, la suspensión de militancia y la petición de dimisión al alcalde de sus cargos públicos y de representación. «El Partido Popular reafirma su compromiso con la transparencia, la ejemplaridad y la defensa de los valores democráticos, y actuará siempre con firmeza frente a cualquier comportamiento que los ponga en entredicho», concluye el comunicado del partido.

Los hechos

Tal como ha contado HOY, Francisco Trinidad Peñato ha sido condenado como autor de un doble delito de lesiones por el Juzgado de instrucción número 4 de Mérida. El regidor dio un puñetazo a un vecino del pueblo pacense y zarandeó a su madre cuando ambos acudieron al Ayuntamiento para mantener un encuentro con él.

El alcalde deberá pagar una multa de 560 euros por el delito de lesiones al vecino y de otros 240 a la madre de éste, y la cantidad de 175 euros a cada uno de ellos en concepto de responsabilidad civil.

Según los hechos probados, recogidos en la sentencia, la agresión tuvo lugar el 28 de junio de 2023. Ese día el vecino, Francisco José B. M., acudió al Ayuntamiento de Torremejía para hablar con el alcalde de la gestión que estaba llevando a cabo la concejala de Urbanismo relativa a un negocio que explotaban sus padres.

El alcalde le dijo que no le podía atender. El vecino abandonó las dependencias municipales y llamó por teléfono a su madre para contarle lo sucedido. Ésta decidió personarse en el Ayuntamiento y volver a intentarlo.

La mujer preguntó a Francisco Trinidad por qué no había querido atender a su hijo «tras lo cual, el alcalde, muy alterado, se dirigió a Francisco José llamándole sinvergüenza y sujetándolo por el cuello, así como propinándole un puñetazo y arañándole el tórax». La madre, Catalina, intentó separarlos, «siendo zarandeada por el acusado».

El PSOE

Por su parte, el PSOE de Torremejía también se suma a la petición de dimisión del alcalde. Considera «insostenible que Francisco Trinidad Peñato continúe al frente de la Alcaldía después de que una sentencia judicial haya confirmado que agredió a dos vecinos en el propio Ayuntamiento». Desde su punto de vista, «el fallo judicial supone un hecho de enorme gravedad que invalida política y moralmente al actual alcalde para seguir representando a los vecinos y vecinas del municipio».

Fede González, secretario general del PSOE de Torremejía, ha denunciado que «un responsable público debe ser ejemplo de respeto, diálogo y convivencia, y no protagonista de un violento altercado contra sus propios vecinos. Torremejía no merece un alcalde condenado por agresión, merece dignidad y un gobierno a la altura de su gente».

Por ello, este partido solicita la dimisión inmediata de Francisco Trinidad Peñato y reclama que, «en caso de no producirse de manera voluntaria, el conjunto de la corporación municipal actúe con responsabilidad para garantizar la estabilidad y la imagen institucional de Torremejía».

«Es el momento de pensar en el pueblo y no en intereses personales. La condena es clara y la ciudadanía no puede estar representada por un alcalde que ha sido sentenciado por agredir a dos vecinos. La continuidad de Francisco Trinidad Peñato solo genera división, descrédito y un daño irreparable a la convivencia democrática», concluye Fede González.