HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
Carretera que conecta Badajoz con Olivenza, a la altura de la barriada Corazón de Jesús. HOY
Accidentes de tráfico

Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza

El accidente ha ocurrido pasadas las 5.30 horas en el punto donde se ubica la barriada pacense Corazón de Jesús

M. S.

Martes, 23 de septiembre 2025, 07:37

Un hombre de 35 años ha muerto este martes tras chocar el coche en el que viajaba contra un caballo en la carretera de Olivenza.

El accidente ha ocurrido pasadas las 5.30 horas en la carretera Ex-107, entre el kilómetro 5 y el 6, punto en el que se ubica la barriada pacense Corazón de Jesús.

Según recoge el parte del Centro de Emergencias 112 de Extremadura, el coche en un primer momento ha colisionado contra el animal y después habría quedado volcado. No hay más heridos, pues la víctima -que falleció en el acto según apuntan desde la Guardia Civil- viajaba sola en el vehículo.

Sobre los motivos, aunque se abrirá una investigación para depurar responsabilidades, cabe destacar que es una carretera con varias fincas colindantes.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado una ambulancia, sanitarios del Punto Unificado de Atención Continuada (PUAC) de Badajoz que certificaron la muerte del hombre y una patrulla de la Guardia Civil.

En actualización

Los periodistas de HOY trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jonathan, el joven muerto en una reyerta en Cáceres, un apasionado por el baile al que llamaban Pirlo
  2. 2 Una pelea en Badajoz deja ocho detenidos y varios policías heridos
  3. 3 Ingresa en prisión un vecino de Guareña por tentativa de homicidio de dos jóvenes con una escopeta de caza
  4. 4 El escritor británico Ken Follett desvela el destino extremeño en el que pasa sus vacaciones
  5. 5 Ingresa en prisión uno de los detenidos tras la reyerta mortal de Cáceres investigado por homicidio
  6. 6 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  7. 7

    Condenan al alcalde de Torremejía por dar un puñetazo a un vecino y zarandear a su madre
  8. 8 CaixaBank pone a la venta una casa palacio en pleno casco histórico de Cáceres
  9. 9

    Los policías que ayudaron a salvar a un niño en Cáceres: «Respiraba mal, pero llegamos a tiempo al hospital»
  10. 10 Cuatro de los cinco detenidos por la muerte de un joven en Cáceres pasarán este lunes a disposición judicial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza

Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza