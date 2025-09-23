Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza

Carretera que conecta Badajoz con Olivenza, a la altura de la barriada Corazón de Jesús.

M. S. Martes, 23 de septiembre 2025, 07:37 | Actualizado 08:33h. Comenta Compartir

Un hombre de 35 años ha muerto este martes tras chocar el coche en el que viajaba contra un caballo en la carretera de Olivenza.

El accidente ha ocurrido pasadas las 5.30 horas en la carretera Ex-107, entre el kilómetro 5 y el 6, punto en el que se ubica la barriada pacense Corazón de Jesús.

Según recoge el parte del Centro de Emergencias 112 de Extremadura, el coche en un primer momento ha colisionado contra el animal y después habría quedado volcado. No hay más heridos, pues la víctima -que falleció en el acto según apuntan desde la Guardia Civil- viajaba sola en el vehículo.

Sobre los motivos, aunque se abrirá una investigación para depurar responsabilidades, cabe destacar que es una carretera con varias fincas colindantes.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado una ambulancia, sanitarios del Punto Unificado de Atención Continuada (PUAC) de Badajoz que certificaron la muerte del hombre y una patrulla de la Guardia Civil.

En actualización Los periodistas de HOY trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.