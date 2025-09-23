HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El trabajador de Cruz Blanca acusado, este martes durante la vista celebrada en la Audiencia Provincial de Cáceres durante su declaración. JORGE REY
Cáceres

El cuidador de Cruz Blanca acusado de maltrato: «Me agarró del cuello, le quité el brazo y le reduje»

La Audiencia Provincial de Cáceres ha acogido este martes el juicio contra el trabajador, quien ha declarado que se llevaba bien con el hombre con retraso mental severo y no ha reconocido los hechos. «Fui tres pasos por delante y no dejé que cogiera el cuchillo», ha señalado sobre el incidente

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:56

La Audiencia Provincial de Cáceres ha acogido este martes el juicio contra el trabajador del centro residencial que los Hermanos de Cruz Blanca ... tienen en Cáceres acusado de un delito de odio y maltrato contra uno de los usuarios. El cuidador se ha sentado esta mañana en el banquillo y no ha reconocido los hechos que se le atribuyen. «Me agarró del cuello, le quité el brazo y le reduje», ha declarado sobre el altercado ocurrido el 18 de septiembre de 2023, que ha originado la denuncia presentada contra él por la familia del interno. «Fui tres pasos por delante y no dejé que cogiera el cuchillo», ha señalado sobre el incidente.

