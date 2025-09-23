El cuidador de Cruz Blanca acusado de maltrato: «Me agarró del cuello, le quité el brazo y le reduje»

La Audiencia Provincial de Cáceres ha acogido este martes el juicio contra el trabajador del centro residencial que los Hermanos de Cruz Blanca ... tienen en Cáceres acusado de un delito de odio y maltrato contra uno de los usuarios. El cuidador se ha sentado esta mañana en el banquillo y no ha reconocido los hechos que se le atribuyen. «Me agarró del cuello, le quité el brazo y le reduje», ha declarado sobre el altercado ocurrido el 18 de septiembre de 2023, que ha originado la denuncia presentada contra él por la familia del interno. «Fui tres pasos por delante y no dejé que cogiera el cuchillo», ha señalado sobre el incidente.

Hay que recordar que la Fiscalía pide tres años de prisión para el cuidador. En la vista el acusado ha relatado que cuando entró ese día a trabajar, el usuario ya estaba alterado. Y que le amenazó de muerte. En un momento determinado, el acusado vio que el interno se dirigió a la cocina y que revolvió los cajones. Por eso ha explicado que le redujo con el fin de que cogiera un cuchillo.

El acusado ha indicado que tenía buena relación con el interno. Y que era con él con quien salía muchas veces de paseo. Ha relatado además que el interno, que padece una enfermedad de trastorno mental agravado con trastorno bipolar, ese día no había podido llamar a su familia porque estaba castigado.

La hermana del usuario de Cruz Blanca ha declarado que recibió una llamada del centro mediante la que le comunicaron que su hermano había sido trasladado al hospital por el 112 porque había tenido una alteración. Posteriormente, detalló, vieron que su hermano tenía moratones. Y ha señalado que desde que se produjo el último cambio de dirección en el centro su hermano comenzó a tener problemas.

Según el relato de Fiscalía, el usuario sufrió numerosas lesiones en el pie, el cuello y otras partes del cuerpo, que fueron fotografiadas por la enfermera y de las que tardó en sanar cinco días. A las 19.00 horas ingresó en el hospital y el parte médico reflejó «alteraciones de conducta en el contexto de factores externos actualmente resuelta».

La Fiscalía considera que estos hechos constituyen un delito contra los derechos fundamentales en su modalidad de lesión en la dignidad por motivos discriminatorios, por el que pide dos años de cárcel, y otro de maltrato por conviviente, por el que solicita un año. Además, pide imponer al acusado una multa de 4.380 euros y el pago de una indemnización de 10.200 euros, que se abonaría a la tutora de la víctima.

Sin responsabilidad civil

Según la Fiscalía, la Compañía Hermanos de la Cruz Blanca es responsable civil subsidiaria como gestora del centro residencial. Sin embargo, en la vista de este lunes se ha descartado esta responsabilidad por un defecto de forma, ya que la defensa de la congregación no ha sido avisada de manera correcta sobre la celebración de la vista. «Se ha producido una irregularidad procesal que causa indefensión», ha señalado el tribunal en referencia a la congregación.

El usuario de Cruz Blanca se encuentra en la actualidad en un centro de Zafra tras permanecer ingresado durante un tiempo en el centro sociosanitario de Plasencia.