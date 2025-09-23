HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente El hermano de Pedro Sánchez y Gallardo se sentarán en el banquillo
David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. HOY
Caso Azagra / Hermano del presidente del Gobierno

La Audiencia de Badajoz no considera «verosímil» las explicaciones de Sánchez y Gallardo y los aboca al banquillo

La Sala considera que conocían el parentesco del músico contratado en la Diputación con Pedro Sánchez y respalda las actuaciones de la jueza Biedma

Pablo Calvo

Pablo Calvo

Badajoz

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:19

«La falta de una explicación mínimamente verosímil por parte de los investigados sobre la forma en que el sr. (David) Sánchez conoció la publicación ... de las bases del puesto o el mismo concepto de Oficina de Artes Escénicas; o la celeridad en los trámites seguidos y el carácter jerárquico en relación a todos los intervinientes en el proceso, lo que hace pensar que todos ellos conocían el parentesco de don David». De este forma recoge en su auto de la Audiencia Provincial de Badajoz los motivos que habrían llevado a los responsables de la Diputación pacense, con su entonces presidente, Miguel Ángel Gallardo, a la cabeza, a preparar en 2017 de forma consciente un puesto de trabajo a la medida del hermano del presidente del Gobierno. El órgano judicial rechaza los recursos presentados por las defensas y la Fiscalía (que pedía el archivo) y aboca tanto a Gallardo, actual secretario general del PSOE extremeño, como al propio David Sánchez al juicio oral.

