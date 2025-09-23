El Constitucional rechaza el recurso de la Junta contra el derribo en la Isla de Valdecañas

El futuro de Marina Isla de Valdecañas se torna más oscuro. El Tribunal Constitucional ha dejado este martes vía libre para derribar el ... resort de lujo en al provincia de Cáceres. Los magistrados desestiman el recurso de amparo planteado por la Junta de Extremadura contra la sentencia del Tribunal Supremo que ordenaba la demolición del complejo urbanístico. El pleno del tribunal de garantías ha aprobado una sentencia por unanimidad de sus miembros. Una resolución de la que ha sido ponente el magistrado Enrique Arnaldo Alcubilla.

Hay que recordar que aún falta por resolver otros dos recursos de amparo. El Constitucional tendrá que pronunciarse sobre el planteado por las comunidades de propietarios del resort y los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo.

No hay que olvidar que en el devenir jurídico del complejo urbanístico entraba en juego la bautizada como ley ZEPA, una norma aprobada en 2023 por la Junta para intentar salvar el resort tras un largo periplo judicial. «La situación de Valdecañas está regularizada por la ley que se aprobó en el Parlamento extremeño y, por tanto, no puede ser derribada. Hay una imposibilidad legal». Las declaraciones las hizo en mayo de 2023 Guillermo Fernández Vara, entonces presidente de la Junta. La norma estableció que el complejo Marina Isla Valdecañas es legal. «Las construcciones y edificaciones ejecutadas completamente (...) quedan legalizadas», recoge la ley, que lo justifica en que «los informes ambientales existentes han evidenciado que no causa perjuicio a la integridad ambiental». Declara también «la concurrencia de razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social y económica, en la ejecución y mantenimiento de las concretas obras, construcciones e instalaciones realizadas, así como de sus correspondientes usos y servicios complementarios».

En el recurso de la Junta desestimado este martes se alegaba la vulneración del derecho al juez imparcial (art. 24.2 CE), por la intervención en la sentencia de una magistrada que había decidido, además, sobre la admisibilidad del recurso de casación y de un magistrado que había formado parte del órgano judicial que dictó en primera instancia la sentencia declarativa sobre cuya ejecución se debía resolver. Y también la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por cuanto los recurrentes entendían que la decisión del Supremo suponía una extralimitación de sus funciones respecto a la resolución de recursos de casación, invadiendo también las competencias de la administración y del tribunal de instancia respecto de la forma en la que han de ejecutarse las resoluciones judiciales, incurriendo en un exceso de jurisdicción y, también en incongruencia y arbitrariedad.

Unos argumentos que han sido rechaados por el TC. Desestiman los magistrados las «quejas relativas a la vulneración de la imparcialidad judicial destacando la notoria diferencia existente entre las decisiones a adoptar al apreciar la concurrencia de los requisitos que justifican la admisión a trámite de un concreto recurso de casación, reconociendo y explicitando el interés casacional objetivo que exige la ley, con aquella otra que pone fin al proceso mediante una sentencia, en la que se fija doctrina y se resuelve el caso concreto».

Algo similar sucede con la otra queja relativa a la imparcialidad judicial, derivada de la intervención de un magistrado que dictó en primera instancia la sentencia declarativa sobre cuya ejecución se debía resolver. El Tribunal aprecia que no se valoran cuestiones idénticas o muy cercanas, pues en la sentencia inicial se decidió sobre la legalidad de la actuación y posteriormente lo que se discute es la imposibilidad o no de cumplir el fallo de aquella sentencia en sus propios términos. Se trata de decisiones distintas en las que la conexión consiste en que las cuestiones a valorar acerca de si la ejecución es posible o no son consecuencia de la previa decisión en sentencia sobre la ilegalidad de la actuación.

El Pleno del Tribunal también ha considerado que la sentencia 162/2022 no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE. Estima que la resolución «responde a la doble vertiente de la casación contenciosa, la objetiva, de fijación de doctrina legal, y la subjetiva, que requiere la proyección de esa doctrina al caso concreto para su correspondiente resolución, con lo que no hay extralimitación alguna del Tribunal Supremo al resolver el recurso de casación». Y tampoco, a juicio del Tribunal Constitucional, incurre la sentencia impugnada en incongruencia ni arbitrariedad, en la medida en que sus decisiones son coherentes con la obligación de restitución urbanística de los terrenos a su estado previo a la construcción del complejo y todas fueron objeto de un debate procesal centrado en la manera de proceder a la restitución urbanística ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en sus sentencias.