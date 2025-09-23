HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente El Constitucional rechaza el recurso de la Junta contra el derribo en la Isla de Valdecañas
Marina Isla de Valdecañas. HOY

El Constitucional rechaza el recurso de la Junta contra el derribo en la Isla de Valdecañas

Una sentencia dictada por unanimidad deja vía libre a la demolición del complejo urbanístico, a la espera de que el tribunal de garantías resuelva otros dos recursos

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Martes, 23 de septiembre 2025, 16:49

El futuro de Marina Isla de Valdecañas se torna más oscuro. El Tribunal Constitucional ha dejado este martes vía libre para derribar el ... resort de lujo en al provincia de Cáceres. Los magistrados desestiman el recurso de amparo planteado por la Junta de Extremadura contra la sentencia del Tribunal Supremo que ordenaba la demolición del complejo urbanístico. El pleno del tribunal de garantías ha aprobado una sentencia por unanimidad de sus miembros. Una resolución de la que ha sido ponente el magistrado Enrique Arnaldo Alcubilla.

