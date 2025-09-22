¿Qué ha pasado este lunes, 22 de septiembre, en Extremadura? Lea las cinco noticias principales de este lunes, 22 de septiembre de 2025 | Conozca las informaciones más destacadas en Extremadura y en el mundo

Ingresa en prisión uno de los detenidos tras la reyerta mortal de Cáceres investigado por homicidio

Uno de los cinco detenidos en Cáceres tras la reyerta mortal que este domingo acabó con la vida del nicaragüense Jonathan Espinoza ha ingresado este lunes en prisión investigado por un delito de homicidio. Así lo ha decretado la titular del juzgado número dos tras tomarle declaración. En su auto ha resuelto prisión provisional comunicada y sin fianza. Los otros cuatro arrestados han sido puestos en libertad con cargos. En este caso, el juzgado los investiga por un delito de lesiones.

Condenan al alcalde de Torremejía por dar un puñetazo a un vecino y zarandear a su madre

Francisco Trinidad Peñato, alcalde de Torremejía del PP, ha sido condenado como autor de un doble delito de lesiones por el Juzgado de instrucción número 4 de Mérida. El regidor dio un puñetazo a un vecino del pueblo pacense y zarandeó a su madre cuando ambos acudieron al Ayuntamiento para mantener un encuentro con él. El alcalde deberá pagar una multa de 560 euros por el delito de lesiones al vecino y de otros 240 a la madre de éste, y la cantidad de 175 euros a cada uno de ellos en concepto de responsabilidad civil.

El transporte escolar continúa arrastrando problemas: buses sin plazas suficientes y alquerías hurdanas sin ruta

Los problemas en el transporte escolar continúan pese al acuerdo al que llegaron la semana pasada transportistas y Junta de Extremadura. Lo firmaron el martes por la tarde y el miércoles empezó a operar el servicio en la mayoría de las rutas. Sin embargo, cuatro jornadas lectivas después del fin del conflicto hay incidencias puntuales, tal y como confirman a HOY varias familias afectadas y asociaciones de madres y padres de los centros educativos.

Ingresa en prisión un vecino de Guareña por tentativa de homicidio de dos jóvenes con una escopeta de caza

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de la localidad pacense Guareña como presunto autor de la tentativa de homicidio a dos jóvenes con una escopeta de caza y por tenencia ilícita de armas. Las diligencias junto con al detenido fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Don Benito, y la autoridad judicial ha decreto el ingreso en prisión de dicha persona.

La Junta encarga una auditoría sobre las derivaciones del SES a centros privados

La Consejería de Hacienda de la Junta de Extremadura ha puesto en marcha una auditoría sobre las derivaciones a centros concertados que realiza el Servicio Extremeño de Salud (SES) tras el aumento del gasto registrado en los últimos años. Hacienda convocó en mayo un concurso para llevar a cabo una auditoría del gasto generado con entidades ajenas a la red asistencial pública a través de dos programas concretos, el de intervenciones quirúrgicas (denominado Paracelso) y el de pruebas diagnósticas y procedimientos no quirúrgicos (llamado Galeno). Según indica el Gobierno regional, en los dos últimos años el gasto de esta actividad pasó de 15 millones de euros por anualidad.