El transporte escolar continúa arrastrando problemas: buses sin plazas suficientes y alquerías hurdanas sin ruta

Los problemas en el transporte escolar continúan pese al acuerdo al que llegaron la semana pasada transportistas y Junta de Extremadura. Lo firmaron el ... martes por la tarde y el miércoles empezó a operar el servicio en la mayoría de las rutas. Sin embargo, cuatro jornadas lectivas después del fin del conflicto hay incidencias puntuales, tal y como confirman a HOY varias familias afectadas y asociaciones de madres y padres de los centros educativos.

Se esperaba que este lunes estuviera restablecido el 100% del servicio y, aunque casi todo funciona con normalidad (hay 579 líneas que usan 16.000 alumnos en Extremadura), hay varias alquerías de Las Hurdes que en este inicio de semana tampoco han contado con autobús para llevar a los alumnos al instituto Gregorio Marañón, en Caminomorisco. Llevan sin él desde que comenzaron las clases el pasado 11 de septiembre. Los afectados son una treintena de estudiantes que viven en Horcajo, Castillo, La Muela, y Mesegal.

Desde la AMPA del instituto Gregorio Marañón han escrito a la Delegación Provincial de Educación de Cáceres para solicitar información sobre la ruta escolar denominada CC-054. «Es una queja formal debido a la deficiente gestión e información relativa a la reanudación del transporte escolar en los últimos días», aseguran.

Indican que no se les ha informado del momento concreto en el que se restablecería el servicio, después del conflicto que ha tenido en vilo a miles de familias en Extremadura y ha dejado a 5.0000 alumnos extremeños sin autobús las cuatro primeras jornadas de curso.

«Desconocíamos qué día se retomaría el servicio y únicamente nos enteramos, de manera extraoficial, de que el viernes comenzó a funcionar a las 14:20 horas. Esta falta de comunicación ha generado una gran incertidumbre. En la mañana de este lunes, sin haber recibido ninguna notificación, varios padres decidimos llevar a nuestros hijos a la parada por probar, y comprobamos que sí había transporte escolar. Sin embargo, el conductor tampoco disponía de información clara sobre qué alumnos debía recoger, lo que evidencia la descoordinación existente. Además, la ruta que debería cubrir Horcajo, Castillo y La Muela no se ha realizado, lo que agrava aún más la situación», lamentan.

Asimismo en la provincia pacense también continúan las incidencias, «En La Parra se han quedado en tierra siete alumnos que no han podido ir al instituto porque el autobús que les ha recogido no contaba con plazas suficientes», indican varias familias cuyos hijos realizan la ruta que recorre los municipios de La Morera, La Parra, Salvatierra de los Barros y Zafra.

Hay que recordar que el servicio se restableció en el mayoría de las rutas escolares el pasado miércoles, aunque ese día 20 terminaron la jornada sin cubrirse. Al día siguiente fueron 17 las que son se pusieron en marcha y el viernes hubo 11 que no operaron.

«Este lunes casi todas están funcionamiento con normalidad, salvo alguna pequeñas incidencias», indican los institutos y las empresas de transportistas, y a la espera de que la Consejería de Educación confirme las rutas que no se han podido cubrir.