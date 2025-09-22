HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Protestas de familias en Caminomorisco la pasada semana. Hoy
Extremadura

El transporte escolar continúa arrastrando problemas: buses sin plazas suficientes y alquerías hurdanas sin ruta

Alumnos de poblaciones como Horcajo, Castillo, La Muela, y Mesegal aún no disponen de este servicio

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:51

Los problemas en el transporte escolar continúan pese al acuerdo al que llegaron la semana pasada transportistas y Junta de Extremadura. Lo firmaron el ... martes por la tarde y el miércoles empezó a operar el servicio en la mayoría de las rutas. Sin embargo, cuatro jornadas lectivas después del fin del conflicto hay incidencias puntuales, tal y como confirman a HOY varias familias afectadas y asociaciones de madres y padres de los centros educativos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento de Cáceres sufragará los gastos del funeral del joven muerto tras una reyerta
  2. 2

    El SES da el relevo al sillón más odiado de Extremadura
  3. 3 El Ayuntamiento de Cáceres sufragará los gastos del funeral del joven muerto tras una reyerta
  4. 4 Jonathan, el joven muerto en una reyerta en Cáceres, un apasionado por el baile al que llamaban Pirlo
  5. 5 Cuatro heridos, uno de ellos grave, en un choque entre dos vehículos cerca de Alconchel
  6. 6 El Infoex desactiva el nivel 1 por el incendio forestal de Valverde de la Vera
  7. 7 Muere el sacerdote Pedro Losada, que fue canónigo de la catedral de Badajoz y delegado de misiones
  8. 8

    Sólo media hora de animación en el derbi entre el Cacereño y el Mérida
  9. 9

    Los policías que ayudaron a salvar a un niño en Cáceres: «Respiraba mal, pero llegamos a tiempo al hospital»
  10. 10

    Empiezan las obras para construir 80 pisos de alquiler asequible en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El transporte escolar continúa arrastrando problemas: buses sin plazas suficientes y alquerías hurdanas sin ruta

El transporte escolar continúa arrastrando problemas: buses sin plazas suficientes y alquerías hurdanas sin ruta